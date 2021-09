‘Wat zijn we met vaccins zonder spuiten en diepvriezers?’

Geen wachtzaal

Selis: ‘Zaventem verscheept ook vaccins, maar gebruikt vaak de ruimte onderin in passagiersvluchten. Bij complexe vrachten is dat simpelweg onmogelijk. Enorme vriezers zet je niet zomaar onderaan in de buik van een lijnvliegtuig. Bovendien zijn we erg flexibel. Als een Afrikaanse vlucht te vroeg of te laat aankomt - en dat gebeurt geregeld - is dat niet zo erg. Bij ons zitten geen mensen in de wachtzaal, in Zaventem wel.’