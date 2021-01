‘We gaan echt niet in oude recepten vervallen’...

‘Ik krijg soms de indruk dat een opbod bezig is bij de corona-experts’, zegt Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne. ‘Hoe alarmerender de boodschap, hoe meer kans om in de tv-studio’s te zitten.’

Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne ziet geen graten in de profileringsdrang van de Franstalige socialisten. ‘Ik heb rond de regeringstafel nog niet één vraag gehoord om de loonwet van 1996 te veranderen en die komt ook niet. De PS gaat niet de tak afzagen waarop we zitten.’

Met vijf regeringen achter de kiezen is Vincent Van Quickenborne (47) een van de anciens van het kabinet-De Croo, maar van een nieuwe ontdekking kan de Kortrijkzaan nog altijd blij worden als een kind. Gemberthee bijvoorbeeld, wat hij tegenwoordig met liters slurpt. En zijn huidige speeltuin Justitie, waarvan hij elke dag voorbeelden onder de aandacht brengt die moeten aantonen dat de tanker in beweging is. Maar waar we ‘Q’ zelden over horen, is de sociaal-economische agenda van de regering. Zijn beslissing om het moratorium op faillissementen te vervangen door een soepelere gerechtelijke bescherming vormt de ideale aanleiding voor een gesprek. De werk- geversorganisaties Unizo en Voka onthaalden de timing vrijdag op verbijstering.

De derde golf moet nog beginnen en u trekt de bescherming voor bedrijven al in. Ontketent u zo geen faillissementengolf?

Vincent Van Quickenborne: ‘Dat moratorium was een tijdelijke oplossing om het zwaard van Damocles tegen te houden, maar is niets anders dan uitstel van executie. Wat we daar tegenover zetten, is een herlanceringsprocedure die bedrijven toelaat beschermd tot een akkoord te komen met hun schuldeisers. Het advies van het VBO en van de cijferberoepen is positief.’

We moeten slimme combinaties van liberale en socialistische invalshoeken maken. Teruggrijpen naar dingen als de verlaging van de SWT-leeftijd gaan we echt niet doen.

Maar de nieuwe wetgeving gaat ten vroegste eind maart in, terwijl het moratorium op 31 januari vervalt. U laat bedrijven twee maanden spartelen?

Van Quickenborne: ‘Dat denk ik niet. Meteen na het aflopen van het eerste moratorium zagen we ook geen opstoot van faillissementen. De belangrijkste schuldeiser is de overheid - de fiscus en de RSZ. En die zal de zaken niet op de spits drijven. Daarna volgen de banken. Hun betalingsuitstel loopt tot eind maart.’

U noemt dit de herlanceringsprocedure, maar de horeca en de evenementen- sector zijn nog bijlange niet toe aan een heropstart.

Van Quickenborne: ‘Nee, en daarom zullen we voor die sectoren nog een extra inspanning moeten doen. Daarbij zal het stimuleren van de consumptie cruciaal zijn. We denken bijvoorbeeld aan 100 procent fiscale aftrek voor bedrijven die een feest geven om hun personeel te bedanken. Voor de horeca is het onvermijdelijk dat de btw-verlaging wordt doorgetrokken. En ook een beperking van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing is een optie.’

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

In uw Kortrijk hangen de horecazaken vol met verkoopbordjes: ‘Immo VDB - zaak over te nemen door de overheid.’ Steekt dat niet? Cafébazen en coiffeurs zijn uw kiespubliek.

Van Quickenborne: ‘Ik ken de initiatief- nemers achter die actie goed. En ik kan ze ook plaatsen. Er is veel wanhoop in de sector en dan uit men dat op z’n Kortrijks: met wat bijtende spot. Ik heb Frank Vandenbroucke (sp.a) laten weten dat hij het niet persoonlijk moet nemen en dat doet hij ook niet.’

‘Kijk, de situatie van de horeca is dramatisch. Ik zou graag hoop geven, maar de toestand is zo onvoorspelbaar dat ik besloten heb het woord ‘perspectief’ niet meer te gebruiken. Die term is verbrand.’

Het woord ‘perspectief’ gebruik ik niet meer. Het is verbrand.

Intussen beginnen de mensen de moed te verliezen. Na alle inspanningen van de voorbije maanden lijkt de derde golf onvermijdelijk, terwijl de vaccinatie- campagne nergens staat. Dat is voor velen een domper.

Van Quickenborne: ‘Begrijpelijk. Daarom denk ik dat we beter wijzen op wat we wel goed doen. Leg onze besmettingscijfers naast die van veel andere Europese landen: ze zijn aanzienlijk lager. Vergeet niet dat ons leven helemaal niet stilligt: de meeste bedrijven draaien, de scholen en de winkels zijn open. Dat is in veel landen anders. Bovendien stel ik vast dat de derde golf al voor de derde keer aangekondigd wordt en er nog altijd niet is. Het is die bang- makerij die mensen moedeloos maakt.’

Er zitten te veel dramaqueens tussen de experts?

Van Quickenborne: ‘Ik krijg soms de indruk dat een opbod bezig is. Hoe alarmerender de boodschap, hoe meer kans om in de tv-studio’s te zitten. Laat ons toch rustig blijven: waakzaam en verantwoordelijk, maar niet alarmistisch. En nog even geduld hebben. Zolang de winter duurt, zal versoepelen geen evidentie zijn. Zodra de lente begint en de risicogroepen ingeënt zijn, kan dat wel. Maar goed, je blijft afhankelijk van de levering van vaccins.’

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Kortom: het wordt april.

Van Quickenborne: ‘Laat ons hopen.’

Mogen we zeggen dat u tot nu toe meer minister van Justitie bent geweest dan vicepremier?

Van Quickenborne: ‘Vind ik niet. In de communicatie is het vooral justitie wat de klok slaat, maar in het kernkabinet speel ik een actieve rol. De effectentaks, de btw-verlaging in de bouw: dat zijn dossiers waar ik op gewogen heb.’

In de regering-Di Rupo was u als vicepremier constant in een boksmatch met Laurette Onkelinx (PS) verwikkeld. Nu horen we u niet.

Van Quickenborne: ‘U hebt misschien moeite om het te geloven, maar er heerst in de huidige regering echt een andere cultuur van omgaan met elkaar. Straffe tv-verklaringen bij het begin van de ministerraad, dat doen we niet meer. In het kern- kabinet zit geen enkele ideologische scherpslijper. Met mijn PS-collega Pierre-Yves Dermagne heb ik niet het minste probleem. Hij vertegenwoordigt een nieuwe PS, die een veel bredere kijk heeft op economie. Als het toch even moeilijk wordt rond de tafel, is er de nuchterheid van Petra De Sutter (Groen) of de droge humor van Vincent Van Peteghem (CD&V). Ik heb in veel regeringen gezeten en deze is echt anders.’

Het zal u toch niet ontgaan zijn dat de PS zich enorm begint te manifesteren. Niet het minst tegen de loonwet van 1996.

Van Quickenborne: ‘Voor mij telt alleen wat rond de regeringstafel verteld wordt. Daar heb ik nog niet één vraag gehoord van de PS om de loonwet te wijzigen. En die vraag zal ook niet komen.’

Waarom bent u zo zeker?

Van Quickenborne: ‘Omdat daar duidelijke afspraken over zijn gemaakt, en omdat de PS ook beseft dat het dankzij die loonwet is dat er de jongste jaren een massa jobs gecreëerd is en de werkzaamheidsgraad naar 70 procent is gestegen. Als je daarop terugkomt, zaag je de tak af waarop we zitten. Elke periode van loononderhandelingen wordt voorafgegaan door straffe verklaringen. Maar ik denk dat we tot een akkoord komen tussen werkgevers en vakbonden. Zij beseffen ook wel dat we ons middenin zo’n gezondheidscrisis geen sociale onrust kunnen permitteren.’

Minister Dermagne wil via een omzendbrief een creatieve oplossing zoeken om een grotere loonstijging dan 0,4 procent mogelijk te maken. Wat kan er voor u?

Van Quickenborne: ‘Dat kan iets zijn zoals de CAO90, waarbij bedrijven fiscaal gunstige bonussen kunnen uitdelen aan hun personeel. Ik wil dus gerust creatief zijn, maar de geest van de wet van 1996 moet worden gerespecteerd. We moeten na de crisis weer aanknopen met jobcreatie. De PS denkt daar hetzelfde over.’

Misschien begint het tussen jullie wél te spannen als de tijd van geld uitgeven voorbij zal zijn.

Van Quickenborne: ‘We zitten nog altijd in een periode waarin je bedrijven en werknemers maximaal moet ondersteunen. Maar iedereen beseft dat daaraan een einde komt, en dat de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuit- kering zal moeten stoppen. En ‘read my lips’: we gaan ook niet vervallen in oude recepten, zoals arbeidsduurvermindering of een verlaging van de SWT-leeftijd (het brugpension, red). We moeten slimme combinaties maken tussen liberale en socialistische invalshoeken. Laat bedrijfsleiders en werknemers bijvoorbeeld flexibele afspraken maken rond overuren en glijdende uren. Het thuiswerken heeft bewezen dat er geen taboes moeten zijn. Betaal een opzegvergoeding voor een deel uit in opleidingssteun, zodat mensen zich kunnen herscholen. Enzovoort.’

Herinnert u zich nog uw tirade tegen het verhaal van de twee Waalse vriendinnen, waarbij de werkloze een hoger pensioen kreeg dan de zelfstandige. Gaat daar onder een pensioenminister van de PS iets aan veranderen?

Van Quickenborne: ‘Ja, het staat in het regeerakkoord. Om een vol minimumpensioen te krijgen, zal je een bepaald aantal jaren effectief gewerkt moeten hebben. Tegen 1 september moet het plan van minister Karine Lalieux (PS) op tafel liggen en ik maak me daar geen zorgen over. Er zitten drie gewezen ministers van Pensioen in deze regering, dus we hebben veel knowhow. Geloof me: als we ertoe komen dat mensen meer jaren werken en minder gelijkgestelde periodes kennen, dan kan dat een grotere impact hebben op de betaalbaarheid van de pensioenen dan de verhoging van de pensioenleeftijd.’

Hoe zal Open VLD het verschil hebben gemaakt tegen 2024?

Van Quickenborne: ‘Door te bewijzen dat het land opnieuw op orde is gezet, dat er belangrijke beslissingen zijn genomen en dat de politiek nog altijd werkt. De stijl van Alexander De Croo - ‘rising to the occasion’ - maakt dat compleet.’

Volgens de N-VA zijn jullie vergeten dat jullie liberalen zijn.

Van Quickenborne: (zucht) ‘Ik ga graag in debat met de N-VA, maar soms is hun betoog toch wel echt feitenvrij. Blijkbaar stoort het hen dat de regering goed draait. ‘I couldn’t care less’.’

Vivaldi blijft toch een enorme gok voor de liberalen.

Van Quickenborne: ‘Absoluut. Maar in de zwaarste crisissen komen de beste leiders naar boven. We zullen zien of het lukt.’

Mag u straks nog binnen in de Kortrijkse horeca?