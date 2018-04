‘We lijken wel bagage'

Ooit rustten bejaarden in de Ster der Zee, maar de voorbije drie jaar huilden er baby’s. Pas geboren kinderen van mensen uit Syrië of Afghanistan, vluchtelingen die in dit tot asielcentrum omgebouwde rusthuis van Scherpenheuvel verbleven. Eind 2018 sluiten de deuren.

Marianne Vervoort snuit haar zakdoek vol, en ze is niet alleen. Er wordt veel geweend in dit verhaal. Maar Marianne is dus de eerste. ‘Drie jaar geleden stond ik hier als enige tegenbetoger’, zegt de 77-jarige vrouw. ‘Het Vlaams Belang voerde actie tegen de komst van het asielcentrum. Ze waren misschien met honderd. Maar ik herkende niemand van Scherpenheuvel. ‘Die hebben hier niets te zeggen’, dacht ik en ik plakte een karton op een breinaald.’ Ze toont de foto die de krant haalde. Op dat karton staan vijf woorden: ‘Wij zijn mensen. Geen onmensen.’

Misschien werd Marianne feitelijk zo wel de eerste vrijwilligster. Misschien daarom die tranen. ‘Op een dag kwam een Syrisch kindje me vragen of ik haar oma wilde zijn.’

Liefde gaf haar misschien duizend namen, maar in de etalage van De Wildeman - ‘Religieuze Artikels. Kaarsen. Geschenken. Kerstbeelden. Allerlei’, volgens de website - staan minstens evenveel beelden. Dit is katholiek Vlaanderen, of wat ervan rest. Zeker 800.000 bezoekers per jaar smeken in de basiliek op briefjes om bijstand. ‘Help me het juiste te doen in alles.’ ‘Bedankt voor genezing van vader.’ ‘Bedankt voor de daklozen in Leuven en voor eten.’ Het kan ook kort: ‘A-attest.’ Er branden kaarsen voor de ‘Troosteres van de bedroefden.’ Warmer dan in Scherpenheuvel kan je toch niet worden onthaald?

9 november 2015 was het. Of 10. Daar twijfelt burgemeester Manu Claes aan. Het was donker en vier bussen stopten aan het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. ‘Dat beeld vergeet ik nooit. Die mensen kwamen van het Maximiliaanpark in Brussel. Ze hadden weinig en zagen er gehavend uit. De kinderen huilden van vermoeidheid. Je moet je dat voorstellen. Je komt uit de oorlog in Syrië en dan sta je hier. In Scherpenheuvel.’

Soms besef je pas achteraf wat symboliek doet. Wim Jans, vrijwilliger

Iets later, tijdens de middernachtmis op Kerstmis, rolden de tranen over de wangen van Peter Molenschot, een Nederlander die vlak bij de basiliek woont. ‘De pastoor vertelde het verhaal van Jozef en Maria die nacht en dat er 2000 jaar later nog altijd mensen waren die geen plaats hadden voor de nacht. Nooit eerder had ik geweend in de kerk. Maar toen wel.’

Die pastoor is Luc Van Hilst en eigenlijk was het allemaal zijn idee. Het Peeterskasteel is eigendom van de vzw Parochiale Werken. Sinds het rusthuis Ster der Zee het oude gebouw begin 2015 had verlaten, stond het leeg. Legde de pastoor de link? Mooi is de gedachte wel: mensen die in bootjes de reis maakten onderdak bieden in deze ‘ster der zee.’

‘Soms besef je pas achteraf wat symboliek doet’, zegt vrijwilliger Wim Jans. ‘Op een dag ging ik met enkele vluchtelingen op daguitstap. Ik laadde mijn auto vol en we reden naar zee. Toen we daar aankwamen, werd het Ali te machtig. Door de zee te zien dacht hij weer aan zijn vlucht. Die mensen moeten enorm veel angst hebben gehad.’

Rode woorden

Angst is vreemd genoeg wat iedereen verbindt in de vluchtelingencrisis. Angst als drijfveer van de Vlaams Belang-betogers. Angst als motor van het buurtcomité. ‘Natuurlijk zoemde het rap rond: ‘Onze dochters gaan niet meer veilig zijn op straat’’, zegt Achiel Feyaerts, ook vrijwilliger. Maar angst is ook wat Iman Khan, Adelphine Rukundo en Mohammed Al-Assaf naar België bracht. En angst is wat ze snel in rode woorden op witte papieren drukten, toen ze hoorden dat ‘de pers’ kwam: ‘We gaan niet terug naar de gevangenis.’ En: ‘De politieke agenda mag het beleid rond vluchtelingen niet bepalen.’

Natuurlijk volstaat het Nederlands van Iman en Adelphine nog niet om die zinnen zo neer te schrijven, daarbij werden ze een handje geholpen. Maar het nieuws van maandag dat negen asielcentra in het land zouden sluiten, viel hier slecht. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn die centra, goed voor 7.000 opvangplaatsen, niet meer nodig wegens de dalende stroom asielzoekers.

Statistieken van het Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tonen de piek van 2015. Toen vroegen 44.760 mensen asiel aan in ons land. In 2016 zakte dat spectaculair naar 18.710. Maar vorig jaar steeg het weer naar 19.688. Dat is nog altijd de helft minder dan bij de start van de asielcrisis. En dus wil Francken die centra, die ‘tijdelijk’ de deuren openden in 2015, dicht.

Adelphine heeft weinig boodschap aan cijfers. Ze heeft alleen haar verhaal, deze 25-jarige vrouw die in Rwanda werd geboren maar gepusht door de genocide in haar land met haar ouders daar wegvluchtte toen ze twee was. Via onder meer Congo en Malawi kwamen ze in het Zuid-Afrikaanse Durban terecht. Daar groeide ze op. Leerde de taal. Ze wérd Zuid-Afrikaanse. ‘Maar helaas heeft xenofobie ook Zuid-Afrika in de greep’, zegt ze. ‘We kregen te maken met geweld. Ook al woonde ik eigenlijk al heel mijn leven in Zuid-Afrika en ken ik amper de taal van Rwanda, mijn familienaam blijft wel Rwandees.’

Ik heb wat gasten uit Syrië in mijn huis ontvangen. Nou, die lui uit Syrië spraken verbluffend snel onze taal. Peter Moleschot, inwoner van Scherpenheuvel

Haar winkel, een minisupermarkt, werd platgebrand. En weer begon een vlucht, dit keer naar België. ‘Ik was verbaasd toen ik acht maanden geleden in Scherpenheuvel kwam. Tot dan zaten we in Jodoigne in containers. Ik was zwanger, in de hitte was het er een hel en voortdurend ontstonden conflicten tussen mensen. Het leek wel een gevangenis. Er werd zoveel gevochten en daar houd ik niet van. Door ons verleden in Durban.’

Ze is eerlijk: in Jodoigne kreeg ze zelf een afkeer van anderen. ‘Ik moest niets hebben van mensen uit Arabische landen. Ik had er een slecht gevoel bij. Maar ik was fout. Alleen zag ik dat hier pas. Daar zaten veel te veel mensen op elkaar gepakt. Als de politie kwam, was dat altijd met honden. In Scherpenheuvel vond ik rust. Hier praat ik net zo goed met Afrikanen als met mensen uit Pakistan, Syrië of Irak.’

En dus is daar nu weer de angst. ‘De regering behandelt ons als bagage. Als dit asielcentrum sluit, moeten we misschien terug naar Jodoigne. Mijn zoontje kreeg daar in het Frans les, hier in het Nederlands. En nu? Hier vond mijn man een job in een restaurant.’

Adelphine wil de kamer tonen waar ze met haar man en twee zoontjes van drie jaar en drie maanden woont. Wandelend door de gangen van het Peeterskasteel zie je hoe oud het gebouw is. Een door een vluchteling geschilderde kaart van Europa en Azië fleurt de zaak wat op. A4’tjes maken reclame voor ‘werelddansen met Christina’ en voor een ‘mega eetfestijn’ van de voetbalclub Zichem. Een ander zegt dat alle voeding halal is: ‘Onze producten worden geslacht volgens de islamitische regels.’

In Adelphines kamer staan twee bedden en een wieg, kasten, er liggen kleren en er is een toilet. ‘In Jodoigne hadden we de helft. Ik ben bang dat we daar weer heen moeten. Ik hoop vooral dat we in België kunnen blijven. In Zuid-Afrika heb ik schrik en in Rwanda zal ik altijd verantwoording moeten afleggen voor wat mijn ouders deden in de periode van de genocide. Het verschil met hier is simpel. Als mensen je in België niet graag zien, laten ze dat hooguit merken. Maar ze zullen je nooit vermoorden.’

Geboren in Diest

In het asielcentrum in Scherpenheuvel werden de voorbije drie jaar ruim 600 mensen opgevangen. Vandaag zijn er 174, zo goed als allemaal gezinnen. Er werden baby’s geboren. ‘Zeker twintig’, zegt burgemeester Manu Claes. Kinderen van mensen uit Syrië, Pakistan, Irak, Soedan, Zuid-Afrika of Benin dragen voor eeuwig Diest - daar is het ziekenhuis - als geboorteplaats op hun paspoort. Kinderen gingen naar schooltjes in de buurt, naar de chiro en de KSA, voetballen bij Zichem en bakken cupcakes voor de KWB van Zichem. Adelphine ging naar de protestantse kerk in Diest. ‘Het heeft de contacten met de mensen hier verbeterd’, zegt Claes.

Natuurlijk schrikte het onbekende af. In ‘Zuivering’ schrijft Tom Lanoye wat iedereen denkt: ‘Voor hetzelfde geld haal je een fanatiekeling binnen.’ Dat gevoel. Claes: ‘In 2015 zag iedereen op het nieuws de beelden van de stromen vluchtelingen. Dat creëerde zeker angst. Maar het centrum werkte verbindend, zeker omdat we voortdurend met de politie, Caritas, het OCMW, de parochie en Fedasil overlegden. De wijkagent kwam dagelijks over de vloer. Het aantal incidentjes kan je op de vingers van een hand tellen. En dan ging het nog om een cultuurverschil. Kinderen die in de winkel een pak van vijf frisco’s openscheurden om er één uit te halen.’

Als mensen je in België niet graag zien, laten ze dat hooguit merken. Ze zullen je nooit vermoorden. Adelphine Rukundo

Wat deed de wereld met Scherpenheuvel, voluit Scherpenheuvel-Zichem? Dorp, pardon stad, met 23.000 inwoners. Er is een restaurant dat Angelus heet. Mariake is een streekbiertje. Dit is Brussel niet. ‘Soms kwamen ze wel eens langs de kraampjes’, zegt Karen Visser, die vlak voor de basiliek Onze-Lieve-Vrouw pralines, honing van imker Torfs en kaarsen voor vele doelen verkoopt. ‘Toen het nieuws kwam, werd al snel gezegd dat er meer inbraken zouden zijn. We hebben daar niets van gemerkt. (glimlacht) Ik ben van Torhout afkomstig. Toen Torhout-Werchter nog bestond (de voorloper van Rock Werchter, red.) werd ook gezegd dat er overlast zou zijn. Maar het waren vooral de Torhoutenaren die kattenkwaad uithaalden. Aan het einde van het seizoen, toen ik nog peperkoek over had, ben ik die naar het asielcentrum gaan brengen.’

‘De Belg helpt als het nodig is’, zegt plots Peter Molenschot, de geboren Nederlander die hier al even woont. ‘Ik vind zelfs dat Theo Francken goed werk heeft geleverd. Ook al zit hij volgens mij bij het verkeerde clubje, met dat idiote gedoe van een onafhankelijk Vlaanderen. Maar hij heeft in die asielcrisis, die niet makkelijk was, geprobeerd oplossingen aan te reiken. De goede mensen werden beschermd. Dat hoort ook. Al snel merkte je de grote solidariteit. Er waren veel vrijwilligers en het centrum moesten op den duur aangevoerde spullen weigeren. Ik heb zelf wat gasten in mijn huis ontvangen. Nou, die lui uit Syrië spraken verbluffend snel onze taal.’

Persoonlijke verhalen

Terug naar waar de Ster der Zee was, de Nederlandse vertaling van het Latijnse Stella Maris. Daar heeft Iman Khan nooit bij stilgestaan. Met krullende letters schrijft ze haar naam in ons boekje. In april 2016 verliet ze Pakistan, waar ze als verpleegassistente instond voor poliovaccinaties. Ze is 35. Iman behoort tot de Pashtun en werd, vertelt ze, op een dag in 2011 gekidnapt. ‘Omdat ik poliovaccinaties gaf. Volgens de taliban help ik daarmee Europese landen en daarvoor moest ik worden gestraft.’

Wat in die week gebeurde, kan ze niet vertellen. Daarover spreekt ze alleen met tranen. In 2016 vluchtte Iman met haar baby van toen enkele maanden het land uit. ‘Mijn man bleef ginder. Wat met hem is gebeurd, weet ik niet. Eén keer slaagde ik er in België in hem te bellen. Maar het nummer bestond niet meer.’

Iman belandde eerst in het opvangcentrum van Alsemberg, nadien verhuisde ze naar Sint-Niklaas, nu is ze hier. ‘Dit is het beste. Maar ze gaan sluiten.’ Hoe ziet ze de toekomst? ‘In mijn eerste interview hier kreeg ik een negatief advies. Mijn echte verhaal durfde ik niet te vertellen. Dat komt doordat de vertaler een Pakistaanse man was. Door wat ik die week in 2011 meemaakte, haat ik Pakistaanse mannen. Ik ben bang voor mannen. Ik ben beschaamd. So, I kept it in my heart. Nu heb ik een advocaat en ik ben ook bij een psycholoog geweest. Ik hoop dat een tweede gesprek kan.’

Ook dat was dus angst. Dezelfde angst die Mohammed Al-Assafs brij van woorden en zinnen doet stokken. Met ogen die rond- en volschieten. Hij wil vertellen over zijn verdriet, zijn ellende, zijn bezwaard gevoel. Over zijn vlucht uit Raqqa, eerst te voet, via Turkije. Over hoe hij later in België kwam. Oostende, Roeselare, Diksmuide. En nu sinds vrijdag Scherpenheuvel. Hij wijst de kamer rond. ‘Ik ken hier niemand. Ik wil hier niet blijven.’

Straks zal hij dat opnieuw proberen uit te leggen aan Gitte Claeys, centrumverantwoordelijke, in dienst van de hulporganisatie Caritas. ‘Natuurlijk raken die persoonlijke verhalen je’, zegt zij. ‘Ik heb alleen geleerd ze niet allemaal mee naar huis te nemen. Maar het valt altijd op: je hebt het beleid dat een verschil maakt tussen politieke en economische vluchtelingen, maar die opdeling verdwijnt snel zodra je die mensen echt leert kennen.’

In Scherpenheuvel verblijven overigens nog altijd mensen die hier al sinds dag één zijn. Vooral bij de Afghanen lijkt de procedure lang te duren. Sommigen zeggen dat dat bewust is, als een politiek teken naar kandidaat-vluchtelingen in Afghanistan: naar België moet je niet komen, want het duurt jaren voor je je lot kent.

‘Ik weet niet of dat zo is’, zegt Gitte. ‘Maar de mensen die al lang hier zitten, zijn Afghanen. Vaak al meer dan twee jaar, en nog altijd wachten ze op hun eerste interview. Sommigen hebben al de sluiting van het centrum in Mol én Leopoldsburg meegemaakt. Straks moeten ze weer verhuizen.’

Volle frigobox

Ook voor Caritas heeft de sluiting van het centrum gevolgen. In Scherpenheuvel werken 26 mensen, of 24 fulltime-equivalenten. De procedure voor collectief ontslag is in gang gezet.

‘Je kan discussiëren over cijfers en natuurlijk wisten we dat dit tijdelijk was. Maar het specifieke karakter van een centrum voor gezinnen, met aparte kamers, is bijzonder. En er is die inzet van vrijwilligers. In het begin hadden we honderd spontane meldingen. Die mensen hielpen in de huiswerkbegeleiding, in het praatcafé voor volwassenen, in het brei-atelier. Ze regelden vervoer naar het zwembad of de bowling. Noem maar op. Vandaag zijn het er nog altijd dertig. Omdat we in Scherpenheuvel zijn en dat in het DNA van deze gemeente zit? Ik weet het niet.’

Wim, Annelies, Achiel en Marianne zijn vier van die vrijwilligers. In dit lokaal - waar Mariannes oom ooit zijn laatste jaren sleet en ze de stofafdruk die een verwijderde foto achterlaat toont - vertellen ze door elkaar over drie jaar hulp.

Wim had op televisie de bootjes vol hulpeloze mensen gezien en wilde iets betekenen. Achiel was al een paar keer met spullen naar de kampen in Duinkerke gereden. ‘Ik blijf ook naar de mensen gaan die intussen een huis toegewezen kregen’, zegt hij. ‘Ik denk echt dat een centrum als dit nodig is en het is jammer dat het sluit. Als er dit jaar geen verkiezingen waren, gebeurde dat volgens mij niet.’

Annelies is al dertig jaar in de weer voor mensen die het moeilijk hebben. ‘Als ik lees dat met die sluitingen 30 miljoen euro wordt bespaard en ik de volgende dag lees dat de rijkste honderd families 48 miljard euro parkeren in Luxemburg, word ik kwaad.’ En Marianne betoogde dus met haar bord en breinaald tegen het Vlaams Belang.

We vragen wat ze nooit zullen vergeten. ‘De dankbaarheid’, zegt Wim. ‘In de zomer trok ik met acht jongens van nog geen twintig en een volle frigobox naar de zee. Ze waren me daar zo dankbaar voor... En dat was niet de eerste keer. Enkele maanden geleden viel ik thuis in mijn smeerput. Ali hoorde dat en reed met zijn fiets 8 kilometer tot bij mij thuis om te zien of hij iets voor me kon doen.’

Voor Achiel is het vertrouwen het mooist. ‘Op een dag kwam een van de mannen naar me toe. Hij zei: ‘Mijn vrouw is zwanger. En jij bent de eerste aan wie ik het vertel.’ Een andere dag kreeg ik telefoon: ik mocht bij een vrouw in Scherpenheuvel een salon ophalen voor het asielcentrum. Toen ik aanbelde, zag ik wie ze was: iemand van het actiecomité tegen het centrum. Ze zei meteen: ‘Ik weet wat je gaat vragen, en je hebt gelijk. Ik was fout om tegen te zijn.’

Marianne koestert de herinnering aan een koppel met twee kinderen, van wie een met het syndroom van Down. ‘Als ik kwam helpen om eten op te scheppen, stiftte ik nadien altijd mijn lippen. Dat kindje kon niet spreken, maar kwam altijd kijken hoe ik mijn lipstick aanbracht. Dan tuitte ik mijn lippen en zei: ‘Mooi.’ Op een dag tuitte ook zij haar lippen. Ik stiftte ze. ‘Mooi’, zei ik weer. Toen ik het nog eens deed, een paar maanden voor ze verhuisden, zei dat kindje plots: ‘Mooi.’ Het was het eerste woord dat ze sprak.’

‘Ja,’ zegt Marianne, ‘toen heb ik geblèt.’

