‘We moeten durven te vertrouwen op het morele kompas van de vrouw'

Wat vindt men in de abortuscentra van het politieke spektakel rond een verlenging van de termijn voor abortus?’

Politiek is een trage stiel. Behalve dan als niemand aan de macht is. Bevrijd van de compromissen van een regeerakkoord, zien sommige partijen hun kans schoon om dossiers hoog op de agenda te plaatsen. Mee op het menu: een herziening van de abortuswet.

Die wet, in het leven geroepen in 1990, werd vorig jaar na een pittig en uitgebreid debat al eens voorzichtig aangepast. Abortus werd uit het strafwetboek gehaald en de termijn werd de facto verlengd van 12 naar 13 weken, omdat de verplichte bedenktijd van zes dagen na een beslissing om abortus te plegen bij de wettelijke termijn werd geteld.

Ten tijde van die herziening werd al gemord dat het louter om een symbooloperatie ging, die weinig veranderde aan de problemen waarmee het wettelijke kader voor abortus kampt. Daarom staat het thema sinds vorige week plots weer hoog op de agenda. Een wisselmeerderheid van PS, sp.a, Open VLD, MR, Groen, Ecolo, PVDA/PTB en DéFI ziet in het federale machtsvacuüm de kans schoon om recht te zetten wat ze vorig jaar als een gemiste kans zag. Die acht partijen, die samen twee derde van de Kamerzetels hebben, gaan akkoord over een wetsvoorstel dat de wettelijke termijn voor abortus verlengt van 12 naar 18 weken, terwijl de wachttijd wordt ingekort van zes dagen tot 48 uur.

500 Abortus Een kleine minderheid van de vrouwen - jaarlijks bijna 500 of zo’n 3 procent - ontdekt pas na de wettelijke abortustermijn dat ze ongewenst zwanger zijn.

Jaarlijks vinden ongeveer 20.000 abortussen plaats in België, dus geboortes die binnen de 12 weken worden afgebroken. Maar een kleine minderheid van de vrouwen - jaarlijks bijna 500 of zo’n 3 procent - ontdekt pas na die wettelijke termijn dat ze ongewenst zwanger zijn. Voor die vrouwen is er in België geen optie meer, waardoor ze moeten uitwijken naar Nederland, waar de termijn 22 weken bedraagt.

Kwetsbare situatie

Zeker voor vrouwen in een kwetsbare psychologische of financiële situatie is dat een hoge drempel. Niet enkel de verplaatsing op zich, maar ook de kostprijs - 700 tot 1.000 euro - kan vrouwen die zichzelf op dat moment niet in staat achten een goede moeder te zijn, dwingen toch een kind te krijgen. Een verlenging van de termijn kan daar een mouw aanpassen, zeggen voorstanders.

Wetenschappelijk gezien is er geen reden om vast te houden aan die 12 weken, zegt Carine Vrancken, de voorzitster van Luna vzw, de koepel van Vlaamse abortuscentra. ‘Vanwaar komen die 12 weken? Goede vraag. Geschiedenis schrijft zich vaak pas achteraf. Dan gaan we een betekenis verbinden aan iets, terwijl het dikwijls een samenloop van omstandigheden was. Die termijn van 12 weken is vooral een politiek compromis, een termijn die aanvaardbaar was voor een meerderheid op een bepaald moment. Ondertussen zijn we 30 jaar verder en stellen we als hulpverleners vast dat er een noodvraag is waar we niet aan kunnen voldoen.’

Soms denk ik dat het tijd is voor een realityprogramma: ‘Het leven zoals het is, het abortuscentrum’. Carine Vrancken voorzitster Luna vzw

Zo’n verlenging van de wettelijke termijn heeft medisch gezien wel gevolgen, in die zin dat de abortus op een andere manier moet worden uitgevoerd. Tot 12 weken hebben vrouwen die ongewenst zwanger zijn twee opties. Ofwel gebeurt de abortus via een combinatie van twee medicijnen, die een miskraam in gang zetten. Ofwel is er een meer technische ingreep, de zuigcurettage, waarbij de foetus met een vacuümpomp wordt verwijderd. Die laatste techniek wordt in 80 procent van de gevallen in België toegepast.

Na 12 weken is zo’n curettage geen optie meer. Een vrouw die een zwangerschap wil afbreken, kan nog altijd opteren voor medicatie, maar het duurt langer voor de vrucht wordt afgescheiden en de vrouw moet nauwer worden opgevolgd. De andere optie is opnieuw een technische ingreep, die ‘dilatatie en evacuatie’ wordt genoemd. Daarbij wordt de baarmoederhals verwijd en de foetus manueel verwijderd. Die ingreep gaat bijna steeds gepaard met een lichte narcose.

Dat een abortus ingrijpender wordt naarmate meer tijd verstrijkt, is koren op de molen van tegenstanders, die er een argument in zien om de termijn op 12 weken te houden. Vrancken ziet niet in waarom dat een reden is om voor een status quo te pleiten. ‘Ik zie niet in waarom het toepassen van een andere techniek een goed tegenargument is. Zeker niet omdat die abortussen nu ook gebeuren, maar dan in het buitenland. Waarom zouden we er dan hier geen veilig kader voor creëren?’

Bevlieging

De angst van tegenstanders dat er dan meer abortussen zullen plaatsvinden of dat de beslissing wordt uitgesteld, is in ieder geval niet gerechtvaardigd, zegt ook Nausikaä Martens, de coördinatrice van het abortuscentrum Dilemma, dat verbonden is met de VUB. ‘Mensen lijken soms te denken dat vrouwen licht over zo’n beslissing gaan, dat het een bevlieging is. Terwijl het een enorm ingrijpende beslissing is, waar vrouwen enorm over nagedacht hebben. Dat ze die beslissing zouden uitstellen of na 12 weken plots alsnog beslissen de zwangerschap toch maar af te breken, is een waanidee.’

Zijn er dan geen goede tegenargumenten? ‘Jawel’, zegt Martens. ‘Ik kan begrip opbrengen voor mensen die abortus moreel onaanvaardbaar vinden. Maar dan is de oplossing simpel. Wie vindt dat het niet kan, moet het niet doen. Klaar. Voor wie abortus wel noodzakelijk is, moet de optie er zijn. Het is aan de vrouw zelf om de opties af te wegen, niet aan u of mij of de overheid. We moeten leren te vertrouwen op het morele kompas van elke vrouw.’

Schermvullende weergave ©Mediafin

Ook Vrancken begrijpt de emotie in het debat, maar roept op die te scheiden van het wettelijk kader. ‘Je kan als politieke partij om morele redenen perfect tegen abortus zijn. Maar zeg dat dan, in plaats van er allerlei drogredenen bij te sleuren om je ideologie op te kunnen dringen.’

‘Neem het voorstel om anticonceptie gratis te maken tot 25 jaar. Daar vragen we al lang om, maar plots heeft CD&V het licht gezien, nu het over abortus gaat. Versta me niet verkeerd: elke ongewenste zwangerschap die we kunnen voorkomen, is er een gewonnen. Maar België heeft al een enorm laag abortuscijfer, onder meer omdat we een rijk land zijn, er een grote gelijkheid tussen man en vrouw heerst en er open over seksualiteit kan worden gepraat. Anticonceptie nog toegankelijker maken is positief, maar beweren dat dat het aantal ongewenste zwangerschappen zwaar zal beïnvloeden, is nonsens. Dat is ideologie verpakt in iets anders.’

‘Ik zat woensdag in het publiek bij het Kamerdebat. Wat je daar allemaal hoort passeren. Soms denk ik dat het tijd is voor een realityprogramma: ‘Het leven zoals het is: abortuscentra’. Misschien dat wat minder onzin wordt verkocht, als mensen eens zien wat abortus echt inhoudt.

Tot een stemming kwam het woensdag niet. Ook komende week gaan de tegenstanders waarschijnlijk zodanig op de rem staan dat het niet tot een stemming komt.