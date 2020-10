‘We staan paraat, maar het is met lood in de schoenen'

In onze hoofdstad loopt het mis met de epidemie, en nergens merken ze dat sneller en harder dan in het UZ Brussel. Hoewel we beter voorbereid zijn dan in de eerste coronagolf, vreest de zorg deze keer op andere limieten te stoten dan enkel capaciteit. ‘Je kan niet blijven draaien op adrenaline.’

Een schort, een steriel mutsje, een beschermingsbril, een mondmasker en een paar extra lange plastic handschoenen. Sofie Rombaut en Ronny Hertleer, verpleegkundigen op de afdeling intensieve zorg van het UZ Brussel, zijn een paar minuten in de weer om zich klaar te maken voor hun shift. Het is middag, en het duo staat op het punt om de covidzaal van de afdeling in te duiken.

Het zal drie of vier uur duren voor ze weer naar buiten kunnen komen om even te drinken, naar de wc te gaan of iets te eten. Maar als het echt druk is, kan het evengoed acht uur duren voor ze weer naar buiten kunnen. Hertleer verliest er zijn goed humeur niet bij. ‘Ik heb speciaal wat reserves aangelegd’, grinnikt hij, terwijl hij zich op de buik klopt.

In het UZ Brussel is het weer alle hens aan dek. De al geruime tijd snel stijgende coronacijfers, met Brussel in de hoofdrol, krijgen hier als eerste hun tastbare weerslag in de vorm van snel oplopende ziekenhuisopnames. Momenteel zijn 37 mensen opgenomen met Covid-19, van wie 8 op intensieve zorg. Dat is nog niet te vergelijken met hoe de epidemie explodeerde tijdens de eerste golf in maart en april, maar de trend baart zorgen. ‘We zijn sinds drie weken weer in crisismodus’, zo drukt directeur Marc Noppen het uit.

Kartonnen dozen

Noppen ontvangt ons in zijn kantoor, tussen een hoop kartonnen dozen. Een dag later verhuist de volledige directie naar een andere vleugel, een logistieke operatie die ze graag in rustiger omstandigheden had uitgevoerd. Maar de planning werd ingehaald door de realiteit. Het inpakken gebeurt nu tussen de crisisvergaderingen door. Het virus heeft lak aan onze plannen en agenda’s.

Deze opstoot is misschien wel frustrerender dan de eerste golf: we weten wat werkt, maar hebben het nagelaten. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

Noppen trok drie weken geleden als eerste in het veld weer aan de alarmbel. Kort nadat de Veiligheidsraad tegen alle adviezen van experts in de coronamaatregelen onverwacht versoepelde, begonnen zijn voor covid voorbehouden ziekenhuisbedden sneller en sneller vol te stromen. Noppen kan er niet bij wat beleidsmakers toen bezielde. ‘We weten heel goed hoe het patroon eruitziet. Stijgende besmettingen vertalen zich twee weken later in stijgende bezoeken aan de huisartsen en twee weken later in meer ziekenhuisopnames, wat zich nog eens twee weken later in meer sterfgevallen vertaalt. Op dat punt zitten we nu, maar dat konden we dus weken geleden al perfect voorspellen.’

Extra kennis

Die extra kennis is misschien wel het grootste verschil met maart, zegt Noppen. ‘In maart wisten we niet wat er op ons afkwam. Toen was enkel de situatie in de Italiaanse stad Bergamo een referentie, maar het was eigenlijk al te laat. We hadden geen andere keuze dan de reguliere zorg af te bouwen en bedden vrij te maken om de tsunami die over ons heen rolde op te vangen. Vandaag hebben we meer kennis, zijn we beter voorbereid. Deze keer is er geen tekort aan medisch materiaal. En er lag een goed plan klaar.’

Noppen doelt op het federale spreidingsplan dat in de meer luwe zomermaanden werd uitgedacht, om de reguliere zorg zo veel mogelijk te vrijwaren tijdens nieuwe coronaopstoten. Dat houdt in dat ziekenhuizen een bepaald percentage van hun ziekenhuisbedden en hun plaatsen op intensieve zorg vrijhouden voor covid. In fase 0 gaat dat om 15 procent van de bedden op intensieve en een viervoud daarvan in de verplegingsafdeling. In volgende fasen reserveert elk ziekenhuis 25 procent (fase 1a), 50 procent (fase 2a) tot 60 procent (fase 2b) van de bedden op intensieve afdelingen. Het idee is dat door patiënten te spreiden over alle ziekenhuizen heen de reguliere zorg maximaal wordt beschermd, ook op plaatsen waar de epidemie zwaarder ontspoort dan elders, zoals nu in Brussel.

‘We hebben al moeten opschalen naar fase 1a, met 25 procent van de capaciteit op intensieve zorg gereserveerd voor covid’, duidt Noppen. ‘En we staan klaar om binnen 48 uur op te schalen naar de volgende fase indien nodig. Maar zolang er nog ziekenhuizen zijn die zich in fase nul bevinden, is het de bedoeling dat patiënten daar terechtkomen. Want als we naar 50 procent gaan, moeten we lastige keuzes beginnen te maken welke zorg we nog verstrekken. En dat wil niemand.’

Overspoeld

Dat UZ Brussel nog in fase 1a zit, wil zeggen dat het plan voorlopig werkt. ‘Het is een coherent en logisch plan, heel goed uitgedacht’, zegt Noppen. ‘Maar zo’n plan heeft maar nut als het beleid het ondersteunt met de juiste maatregelen. Als het virus te hard mag circuleren, worden we uiteindelijk collectief toch overspoeld. In die zin is deze opstoot misschien wel frustrerender dan de eerste golf: we weten wat werkt, maar hebben het nagelaten. Er is een disconnectie tussen de medische realiteit en het beleid. De nieuwe regering lijkt het beter te doen. De nieuwe maatregelen komen misschien te laat, maar beter laat dan nooit.’

Deze crisis heeft op alle jobs in het ziekenhuis een impact, het is elke dag puzzelen om de beste manier te vinden om alles gedaan te krijgen. Ron Embrechts Hoofd facilitaire diensten UZ Brussel

Het spreidingsplan is niet het enige verschil met de situatie in maart. Het simpele feit dat het deze keer niet vechten is om medisch materiaal helpt ook. En in tegenstelling tot in maart heeft het virus geen vrij spel, wat de oplopende curve minder steil maakt. De zorg is dus beter gewapend om de storm te weerstaan dan een half jaar geleden. Iedereen hoopt dat de gecreëerde buffers volstaan om de reguliere zorg intact te houden de komende maanden.

Maar de normaliteit in stand houden heeft ook een schaduwzijde, merkt professor Patrick Lacor op. Als diensthoofd infectiologie is hij verantwoordelijk voor de covidpatiënten die geen intensieve zorg nodig hebben. ‘Het is absoluut belangrijk dat we de reguliere zorg bewaken. Maar dat maakt ook dat we de stijgende druk van covid moeten zien te combineren met ons normale werk, zoals HIV-consultaties of behandelingen voor chronische infecties. Dat was niet het geval in maart, toen de reguliere zorg werd stilgelegd en iedereen werd ingeschakeld voor covidzorg.’

Lacor en zijn collega’s moeten dus twee ballen tegelijk in de lucht zien te houden. Maar één van die ballen begint zwaarder en zwaarder te worden. En boven op de instromende covidpatiënten komt nog een hoop extra werk kijken bij de coronapandemie. ‘We weten al wat meer over het virus, maar een therapie om de ziekte te behandelen is er nog niet. We kunnen voorlopig enkel ondersteunen. Om betere zorg mogelijk te maken, lopen er dus ook permanent klinische studies. We moeten dat uiteraard doen, maar het geheel is zeer belastend.’

Hart onder de riem

‘We vrezen voor het personeel’, zegt ook professor Elisabeth De Waele, diensthoofd ad interim Intensieve Zorg in het UZ Brussel. Ze ontvangt ons aan een bureautje op haar dienst. Tegenover haar bureau staan tientallen plantjes op een tafel uitgestald, een gift van de aannemer en de architecten die werken aan de uitbreiding van het ziekenhuis, om de zorg een hart onder de riem te steken. Een leuke attentie, maar er zal meer nodig zijn om het personeel op de been te houden. ‘Tijdens de eerste golf was niet alleen meer personeel beschikbaar, er was ook meer veerkracht. Je draait voor een stuk op adrenaline, iedereen pept elkaar op om er elke dag weer tegenaan te gaan. Maar ook dat botst op zijn limieten. Je kan geen heel jaar op adrenaline blijven teren.’

Wat het allemaal extra zwaar maakt, is dat ook de traditioneel wat kalmere zomermaanden dit jaar geen adempauze opleverden. Want zelfs toen het coronavirus even naar de achtergrond verdween, draaide het ziekenhuis op volle toeren om de door uitgestelde zorg opgelopen achterstand goed te maken. ‘Het is nog geen moment rustig geweest’, beamen Hertleer en Rombaut in de gang op Intensieve Zorg, voor de beide verpleegkundigen in hun beschermende kledij voor uren de warme covidzaal induiken, waar mensen voor hun leven vechten. Hertleer haalt even de schouders op. ‘Tja, het is de job waarvoor we gekozen hebben.’

Op de dienst Intensieve Zorg proberen ze het voor het medisch personeel draaglijk te houden door met een rotatiesysteem te werken, legt De Waele uit. ‘Elke ploeg kan om de zoveel tijd even op adem komen door nog eens haar normale job te doen, bij de andere patiënten op intensieve. Dat is ook zwaar werk, maar het grote verschil is dat een hartpatiënt niet besmettelijk is. Die stress valt dan tenminste toch even weg. Zo hopen we het zo lang mogelijk te trekken. Qua organisatie staan we er beter voor dan in maart, we staan paraat. Maar deze keer is het wel met lood in de schoenen.’

De coviddruk weegt in de eerste plaats op die mensen die er rechtstreeks mee bezig zijn. Maar we mogen niet onderschatten hoezeer het virus als een zwaard van Damocles boven de werking van het hele ziekenhuis hangt, zegt Noppen. ‘Onze mensen weten dat we op elk moment een nieuwe fase in kunnen gaan, en dat ze daarvoor ingeschakeld kunnen worden. Dat levert stress op door het ziekenhuis heen. Onze mensen zien net als iedereen elke morgen de besmettingscijfers en opnamecijfers stijgen. Elke dag kan de dag zijn dat we moeten opschalen naar een volgende fase.’

Huilende mensen

Die covidstress is voelbaar tot in de diepste gelederen van het ziekenhuis, zegt ook Ron Embrechts. Als hoofd van de facilitaire diensten is hij bevoegd voor onder andere het schoonmaakpersoneel, de bewaking en de catering. Die jobs hebben tijdens de eerste golf te weinig krediet gekregen, vindt Embrechts. ‘Wekenlang werd op straat elke avond geapplaudisseerd voor dokters en verplegers. Terecht, want ze hebben bergen werk verzet. Maar na verloop van tijd had ik hier huilende mensen aan mijn bureau staan. ‘En wij dan?’, vroegen ze mij. Dan wist ik niet goed wat te antwoorden, want ze hebben gelijk. Zonder hun werk moeten we de boel hier sluiten.’

‘Mensen onderschatten hoe belastend deze situatie ook is voor de ondersteunende diensten’, vervolgt Embrechts. ‘Net als de verpleging en de dokters is de schoonmaakploeg bang om ziek te worden als ze besmette kamers reinigen. Of denk aan de bewaking, die boze familieleden die hun geliefde niet mogen bezoeken naar huis moet sturen. Of het cateringpersoneel, dat zijn budget ziet afbrokkelen nu de omzet is gehalveerd. Deze crisis heeft op alle jobs in het ziekenhuis een impact, het is elke dag puzzelen om de beste manier te vinden om alles gedaan te krijgen.’

Embrechts geeft als voorbeeld de hoofdingang. Die splitst zich meteen in twee routes richting andere diensten in het ziekenhuis. Maar iedereen die binnenkomt, moet wel verplicht een mondmasker dragen, handen ontsmetten en een geldige reden voor bezoek voorleggen, wat de bewaking moet kunnen controleren. ‘We moesten dat dus zo organiseren dat iedereen langs één punt kwam. Dat klinkt gemakkelijk, maar is het niet. Je begint met pijlen op de grond, maar daar kijken mensen niet naar. Dan hebben we van die linten gezet, zoals op de luchthaven, maar mensen kropen daar gewoon onder of zetten ze opzij. Na veel zoeken hadden we een manier gevonden om de mensen goed binnen te leiden. We hebben ook stoelen staan in de inkomhal, om de wachtruimtes te ontlasten. Maar die oplossing is net afgekeurd door de brandweer, dus we kunnen opnieuw beginnen.’ (lacht)

Noppen is zich heel bewust van de stress in de hele organisatie. Het UZ Brussel probeert er proactief mee om te gaan. Dat gaat om praktische zaken, zoals een telefoondienst op poten te zetten die drie keer per dag de familie van covidpatiënten opbelt om een statusupdate te geven. ‘Je kan je niet voorstellen hoeveel tijd je anders verliest met telefoontjes aannemen’, zegt Noppen. Ook de cateringdienst draagt een steentje bij, door dagelijks een automaat te vullen met familiemaaltijden die personeelsleden mee naar huis kunnen nemen. Een emmertje spaghettisaus kan op sommige dagen toch alvast één zorg over het huishouden wegnemen.

Maar het ziekenhuis zet ook specifiek in op psychologische ondersteuning. Het stelt een team psychologen ter beschikking van het personeel en organiseert regelmatig via streaming peptalks. Noppen zette zelfs de deuren van ‘Villa Samson’ open voor zijn mensen, een apart gebouw op de campus waar patiënten door het jaar heen in contact kunnen komen met hun eigen huisdier of met de drie enorme katten die er wonen. ‘Het is bewezen dat contact met dieren patiënten helpt in hun herstel’, legt Noppen uit. ‘Maar ook de psychologische impact is significant. Dus is het personeel er ook welkom om even te ontsnappen aan de dagelijkse stress en om een praatje te slaan met een psycholoog.’ Een 90-tal mensen komt er nu regelmatig over de vloer.

Mensen vinden het vanzelfsprekend dat de zorg altijd voor hen klaarstaat. Maar iedereen moet beseffen dat die zekerheid er deze keer niet is. Elisabeth De Waele Diensthoofd ad interim Intensieve Zorg

Dat soort out of the box-oplossingen zijn misschien wel een positief neveneffect van de coronacrisis, vindt Noppen. ‘Zo’n pandemie is vooral veel ellende. Maar je mag de positieve zaken ook niet uit het oog verliezen. Neem nu de medische innovatie waar een turbo onder staat. Daar hebben we in het ziekenhuis zelfs een voorbeeld van. In samenwerking met de VUB hebben we een algoritme ontwikkeld dat op basis van een eerste longscan kan berekenen hoe groot de procentuele kans is dat de patiënt covid heeft én hoe de ziekte zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Dat algoritme is ondertussen gecertificeerd en wordt hier intern al gebruikt.’

Ook Embrechts hoopt met zijn facilitaire diensten beter uit de crisis te komen. ‘Je kan een paar inzichten distilleren uit deze toestand. Zo hebben we vastgesteld dat het belangrijk is flexibel te zijn. We zijn dan ook blij dat we net voor de crisis hadden beslist een vzw op te starten, samen met de VUB en de Erasmus Hogeschool, die het schoonmaakpersoneel rechtstreeks aanneemt. Als we telkens via de tussenschakel van een extern bedrijf moeten passeren, was het veel moeilijker geweest om onze mensen bijna dagelijks nieuwe instructies te geven, aangepast aan de nieuwe omstandigheden.’

Veel geleerd

En ook uit de miserie met medisch materiaal in het begin van de crisis werd veel geleerd, zegt Embrechts. ‘Wegwerpmateriaal is de voorbije jaren de norm geworden in de hele medische wereld, om de prijs. Maar de crisis leerde ons dat de prijs niet altijd het belangrijkste mag zijn. In het lijstje van parameters maakten zekerheid en continuïteit plots een grote sprong voorwaarts. Dus zijn we gaan onderzoeken of we niet opnieuw met wasbaar materiaal konden werken. Na een zoektocht hebben we een oplossing gevonden die niet alleen duurzamer is, maar ook nog eens goedkoper bleek.’

Het zijn welkome positieve noten in een stressvolle context. Maar niemand maakt zich illusies dat de stress de komende maanden zal verdwijnen. Heel het ziekenhuis - van de directeur tot de schoonmaker en de schoonmaakster - hoopt dat de maatregelen snel een effect tonen, om de zorg broodnodige adem te gunnen. ‘Wij kunnen zo voorbereid zijn als we willen, eigenlijk zijn we hier aan het dweilen met de kraan open. Wij komen aan het einde van de ketting, we moeten opvangen wat in het beleid en in de maatschappij gebeurt.’