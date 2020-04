Wegvaren uit de exit gebeurt door dikke mist

Bijna de helft van de besmettingen met het coronavirus gebeurt door mensen die geen enkel ziektesymptoom vertonen. Die conclusie van een nieuwe studie bezorgt de planners van exitscenario's kopbrekens.

De federale topministers en ministers-presidenten van de regio's beslissen vrijdag hoe vanaf 4 mei begonnen wordt met de afbouw van de lockdown. De 'Grote Shutdown' heeft de wereldeconomie zodanig in de afgrond gestort dat het smeermiddel ervan, olie, aan de straatstenen niet meer verkocht raakt. Ook in ons land is de druk uit het bedrijfsleven en de politiek immens om de economie herop te starten.

De teneur in het bedrijfsleven is dat iedereen de deuren mag opendoen, zolang er garanties zijn op een anderhalvemetereconomie. Daarbij houden personeel en/of klanten genoeg afstand. In het onderwijs zwaaien wetenschappers met rapporten dat kinderen niet ziek worden en de scholen weer open kunnen, met bange ouders en leerkrachten tegenover hen. Extra druk is er omdat in Europa landen voorzichtig weer opengaan of op zijn minst datums daarvoor hebben geprikt, terwijl België achterop hinkt.

Rumoerige achtergrond

Tegen die rumoerige achtergrond vindt vrijdag de Nationale Veiligheidsraad plaats. De toppolitici en de wetenschappers die hen bijstaan, moeten varen door de mist zonder zekerheid dat het kompas goed afgesteld is. Ze doen een beroep op mathematische modelleurs - voor ons land zit hoogleraar Niel Hens in de expertgroep die de exitplanning doet. Die modellen zijn meer dan hocus-pocus en kunnen helpen voorspellen welke invloed de afbouw van de coronamaatregelen heeft op de verspreiding van het virus.

Het heropenen van de scholen zou niet zoveel impact hebben, blijkt uit een aantal scenario's. De impact van het verminderen van social distancing is het grootst. Maar rond het virus hangen nog veel onzekerheden, waardoor niet alles voorspelbaar is. Dus wordt het met één oog rijden en omzien, met het andere oog gericht op de nieuw vastgestelde besmettingen en de ziekenhuisstatistieken. Krijgt het virus te veel marge, dan volgt een nieuwe run op intensieve zorg. Dat spel duurt allicht tot er werkende geneesmiddelen of een vaccin zijn.

Nog een element speelt mee in de besluitvorming. Ondanks de lockdown raken nog altijd mensen besmet. Buiten de woon-zorgcentra waren er gisteren 323 nieuwe positieve tests. Dat is veel minder dan een week geleden, toen er nog meer dan 1.000 per dag waren. Alleen, die 323 positieve tests zijn een onderschatting van het ware aantal. Dat niemand weet hoeveel besmettingen er precies zijn, maakt het extra lastig.

Nieuwe studie

De coronabestrijder Steven Van Gucht zwaait met een nieuwe buitenlandse studie om de zware strijd bergop te schetsen. Een studie bij 100 mensen in de Chinese stad Wuhan, waar het virus het eerst de kop opstak, onderzocht hoe ondanks een lockdown nog altijd besmettingen gebeurden. De onderzoekers toonden aan dat de besmettelijkheid piekt bij het prille begin van de symptomen. Van Gucht: 'Dan scheiden we de meeste virusdeeltjes af. Daarom is het belangrijk dat we ons direct isoleren zodra we ons wat ziek voelen, keelpijn of een lichte hoest hebben.'

De opvallendste conclusie was dat 44 procent van de besmettingen gebeurde door mensen die pas een tot twee dagen later ziekteverschijnselen kregen. Het virus is dus niet alleen erg besmettelijk - in Wuhan stak één persoon gemiddeld meer dan twee anderen aan. Minstens even problematisch is dat de ziekte lang symptoomloos blijft, wat het indammen bemoeilijkt.

De studie wordt internationaal opgepikt om het belang van contact tracing te onderstrepen. Dat komt neer op actief opsporen van iedereen die in contact is geweest met besmette personen, om ook hen te isoleren. Van Gucht: 'Dan kunnen ze niemand besmetten in de dagen voor ze symptomen krijgen of echt ziek worden. Door dat systematisch toe te passen gaan we het virus in zijn kot kunnen houden.'

App mirakelmiddel

De hoop is mensen snel op te sporen met trackingtechnologie via een app. Met fysieke teams alleen gaat opsporen te traag, zodat mensen zonder symptomen nietsvermoedend nog enkele dagen weer anderen aansteken. Maar of een app het mirakelmiddel is?

In Azië gelden China, Zuid-Korea, Singapore en Hongkong als gidslanden. Maar zij gaan zo ver met opsporing dat de vraag rijst of bij ons zoveel privacy en burgerlijke vrijheden opzij kunnen worden geschoven. Bovendien hebben ook die landen grote moeite het virus onder controle te houden, waardoor nog altijd niet bewezen is of hun aanpak echt werkt op lange termijn. Ze zetten ook op veel meer in dan gsm-tracking alleen. Ze testen hele gemeenschappen, zoals religieuze groepen of migranten die veel met elkaar in contact komen. En de economieën draaien er ondanks een soepeler regime allesbehalve op volle kracht.

