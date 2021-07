Wereldwijde minimumbelasting stap dichterbij

De minister van financiën van de G20-landen zijn het op een top in Venetië eens geraakt over een wereldwijde minimumbelasting. Ze waarschuwen ook voor de gevaren van de coronavirusvarianten.

Er is acht jaar over de minimumbelasting gedebatteerd. In juni forceerde de G7, de economische grootmachten, een doorbraak. In de overeenkomst is gestipuleerd dat multinationals wereldwijd een minimumbelasting van 15 procent moeten betalen. Daarmee moet verkomen worden dat bedrijven uitwijken naar belastingparadijzen waar geen of nauwelijks belasting moet betaald worden.