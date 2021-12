Werken en een kind krijgen: voor moeder een vloek, voor vader een zegen

Een kind krijgen fnuikt de kansen op de arbeidsmarkt. Tenminste, voor vrouwen. Mannen met een kroost maken volgens een studie van de Nationale Bank gemakkelijker carrière.

Een kind of een carrière? Voor Sylvie Boddez, een aankoper voor een supermarktketen, was die keuze snel gemaakt. Ze droomde niet van een topjob maar van een groot gezin.

Aanvankelijk lukte het haar de zorg voor haar drie dochters te combineren met een fulltime job, maar na verloop van tijd koos ze voor deeltijds werk. Het was vanzelfsprekend dat Boddez terugschakelde, en niet haar man. ‘Ik wilde zelf graag meer bij de meisjes zijn. En voor mijn werkgever was dat geen probleem. Ik ben nogal vrij in het bepalen van mijn agenda.’ Voor haar man zou dezelfde keuze moeilijker zijn - hij heeft een veeleisende job als salesmedewerker. En een mooi loon ook, voegt ze eraan toe. ‘Ik de zorg, hij de middelen, dat is heel traditioneel. Maar in ons geval voelt het goed.’

In veel gezinnen worden gelijkaardige keuzes gemaakt. Een nieuwe studie van de Nationale Bank benadrukt die niet onschuldig zijn. Vrouwen die tijdelijk hun job opgeven of minder gaan werken voor hun kroost worden beknot in hun verdere loopbaan.

‘Niet het moederschap an sich, maar de beslissingen die eruit voortvloeien zijn daarin bepalend’, zeggen de onderzoekers Maud Nautet en Celine Piton. Vrouwen die vaker bij de kinderen zijn, doen minder professionele ervaring op. Werkgevers denken ook dat ze minder betrokken zijn.

Benadeeld

Voor hun studie berekenden Nautet en Piton dat ‘moederschapsnadeel’. Als een vrouw een kind op de wereld zet, heeft ze volgens hen 1 procentpunt minder kans om aan het werk te zijn dan een vrouw die in alle opzichten gelijk is maar geen zoon of dochter heeft. Bij twee kinderen blijft dat verschil hetzelfde, maar vanaf kind drie loopt het op tot 9 procentpunten. Ook de kans op deeltijds werk is telkens hoger voor moeders.

Volgens de onderzoekers blijft dat ‘nadeel’ aanhouden tot het jongste kind vijf jaar is. ‘Zo wordt het almaar moeilijker om mannen in te halen’, zegt Nautet.

Boddez herkent dat je als moeder achteraan in de rij kan staan. ‘Ik heb me nooit zwaar benadeeld gevoeld. Maar toen ik bij mijn vorige job uit zwangerschapsverlof terugkeerde, zaten ineens de taken die niemand wilde bij mij. Was ik aan het werk gebleven, had ik zoiets misschien kunnen tegenhouden.’

Vandaag voelt haar keuze om tijdelijk minder te werken niet als een rem. ‘Integendeel: ik heb daardoor net efficiënter leren werken. Ik doe dezelfde taken in minder dagen.’ Boddez is net weer voltijds gaan werken en ambieert een leidinggevende functie. ‘Toch over een paar jaar , als de meisjes zelfstandiger zijn.’

Vaderschapsbonus

Vrouwen verliezen jobkansen zodra ze kinderen krijgen, mannen niet: die doen het net beter op de arbeidsmarkt met kroost. De Nationale Bank spreekt bij een eerste kind van een ‘vaderschapsbonus’ van 7 procentpunt, bij twee kinderen van 9 procentpunten. Mannen met kinderen werken ook minder kans op deeltijds.

‘Een mogelijke verklaring is dat vaders het gezinsinkomen proberen te compenseren op het moment dat moeders minder gaan werken’, zegt Piton. Ze spreekt tegen dat ze geen grotere rol in de opvoeding willen. ‘Veel mannen zijn bang voor de negatieve reacties als ze om iets als ouderschapsverlof vragen.’

Over die drempel kan de schooldirecteur Pieter Heeman meepraten. Hij besliste enkele jaren geleden, toen hij nog bij een uitgeverij werkte, meer thuis te zijn. Een paar maanden bleef hij fulltime bij zijn dochters, daarna werkte hij deeltijds. ‘Die keuze lokte veel reacties uit. Van ‘wat geef jij allemaal op’ tot ‘over een paar maanden zit je wenend thuis’. Mensen zeggen de eigenaardigste dingen. Als moeder zal je die opmerkingen niet vaak krijgen. Mensen vinden het vanzelfsprekend dat zij voor de kinderen kiest.’

Net die genderstereotypes houden de kloof op de arbeidsmarkt mee in stand. Een van de oplossingen is volgens de onderzoekers een verplicht vaderschapsverlof. Als mannen in die eerste periode meer thuis moeten zijn, zou dat op de arbeidsmarkt het nadeel voor moeders doen afnemen.

Zweden

De onderzoekers verwijzen naar Zweden, het voorbeeldland op vlak van gendergelijkheid. Daar krijgen ouders na de geboorte van een kind meer dan een jaar te verdelen ouderschapsverlof. Minstens drie maanden daarvan moet de vader opnemen. ‘Maar ook daar ontfermen vooral de vrouwen zich over de opvoeding van de kinderen. Het is een werk van lange adem.’