Werkgever mag thuiswerk tot 126 euro onbelast vergoeden

Werkgevers kunnen hun personeel dat thuiswerkt door de coronacrisis een belastingvrije vergoeding geven tot 126,94 euro per maand. De rulingdienst van de FOD Financiën heeft daarover een standaardaanvraag opgesteld voor alle bedrijven.

Heel veel bedrijven hebben nog geen beleid rond thuiswerk. Werkgevers worden daar door de crisismaatregelen wel toe gedwongen, omdat een groot deel van hun personeel telewerkt. De vraag die dan rijst, is of het personeel een ‘thuiswerkvergoeding’ kan krijgen om de kosten te vergoeden die telewerk veroorzaakt, zoals verwarming, elektriciteit, papier,...

126,94 maximale thuiswerkvergoeding per maand Voor alle medewerkers kan hetzelfde onbelaste bedrag voor thuiswerkvergoeding worden toegekend van maximaal 126,94 euro per maand.

Werkgevers die zo'n thuiswerkvergoeding overwegen, willen wel zeker zijn dat die niet belast wordt. Daarvoor kunnen ze aankloppen bij de rulingdienst van de federale overheidsdienst Financiën, die al heel wat aanvragen binnenkreeg over de kwestie.

‘Om deze rulingaanvragen over de thuiswerkvergoeding sneller te kunnen afwerken, hebben we uitzonderlijk een 'ontwerpaanvraag' opgesteld die bedrijven kunnen invullen. Daardoor is de drempel om alle fiscale twijfels weg te nemen veel lager’, zegt Steven Vanden Berghe, de voorzitter van de rulingcommissie, aan De Tijd. ‘Voor zulke dossiers waarvoor bedrijven nog geen policy hadden, zullen we snel een beslissing nemen. Ons college behandelt die al de week nadien. Als bedrijven gewoon hun basisgegevens invullen in de ontwerpaanvraag, bezorgen we hen snel een standaardbeslissing.’

'Ik verwacht dat grote werkgevers hierover een aanvraag zullen indienen. Ze krijgen liever zekerheid van ons, ook om hun personeel gerust te stellen.' Steven Vanden Berghe Voorzitter van de rulingcommissie

Wat staat dan precies in de ontwerpaanvraag die de rulingdienst opstelde? Er is sprake van een ‘tijdelijke thuiswerkvergoeding’ die het gevolg is van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam in de strijd tegen Covid-19. In deze situatie kunnen alle werknemers, ongeacht hun functiecategorieën, dezelfde vergoeding krijgen. Voor alle medewerkers kan hetzelfde bedrag worden toegekend van maximaal 126,94 euro per maand. De volledige ontwerpaanvraag vindt u hier.