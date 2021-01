Werkgevers en werknemers willen essentiële beroepen niet vervroegd vaccineren

De sociale partners willen eindeloze discussies vermijden over wie wel of niet een essentiële functie uitoefent.

De Hoge Raad voor Preventie op het Werk, die de sociale partners verenigt, adviseert de taskforce vaccinatie om geen enkele beroepsgroep in de privésector voorrang te geven. Het is nu aan de taskforce en ministers van Volksgezondheid om in een interministeriële conferentie de knoop door te hakken.