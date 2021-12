Werkgevers pleiten voor indexsprong

Vier maanden nadat de lonen en de uitkeringen verhoogd werden, zullen die begin 2022 opnieuw stijgen door de almaar hogere inflatie. De werkgevers leggen een indexsprong op tafel.

In december is de spilindex overschreven waardoor de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen begin 2022 met 2 procent stijgen. Het Planbureau verwacht bovendien dat de spilindex in augustus weer wordt overschreden, voor de derde keer in 13 maanden. Ook in de privé zijn de lonen vaak gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.

'Een loonstijging van 6 procent in amper 13 maanden tijd: dat wordt stilaan onbetaalbaar voor de bedrijven', zegt Eric Laureys, de woordvoerder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen in De Morgen. Een indexsprong mag zeker geen taboe zijn, klinkt het.

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is ongerust. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans vreest na een coronahandicap ook een competitiviteitshandicap.

Timmermans pleit voor een 'preventieve aanpak' en wil in januari samenzitten met de regering en de sociale partners. 'Als ze niet aan tafel willen? Ik kan alleen maar vaststellen dat een ontkenningsstrategie in het verleden nooit tot een oplossing heeft geleid.'

'Onrechtvaardig'

Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent, is geen fan van een indexsprong. 'Het leven is echt duurder geworden. Het is logisch dat de lonen volgen.' Baert vindt een ad-hocindexsprong onrechtvaardig voor de werknemers. 'Zeker mensen met lagere lonen hebben nu al moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De exploderende energieprijzen niet doorrekenen in het loon, is geen oplossing.'

'Ik begrijp de bezorgdheden van de werkgevers', zegt Baert. 'Ze vrezen een groot verlies aan concurrentiekracht en dat is voor niemand goed. Maar afspraken loslaten als het niet uitkomt, is niet het antwoord.'

Baert pleit voor een structurele hervorming om de loon-prijsspiraal tegen te gaan, door bijvoorbeeld de gezondheidsindex over meer maanden uit te vlakken of door de koppeling later in het jaar te laten vallen.