Werkgevers volgen coronaregels wél goed op

Onder andere Volvo Car Gent bereidt zijn heropstart van de productie voor in overleg met de federale overheid.

Er gebeuren vele inspectiecontroles bij bedrijven, maar het gerecht merkt dat de coronapreventieregels goed worden nageleefd op de werkvloer. Sinds de crisis losbarstte, moesten de arbeidsauditeurs over heel België amper tien gevallen aanpakken.

Begin deze week raakte bekend dat tussen 23 maart en 3 april al 857 bedrijven zijn gecontroleerd door de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk op het naleven van de preventieregels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'De resultaten van de controles zijn niet goed en de klachten zijn alarmerend', klonk het bij de bevoegde minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). Onder andere omdat 341 bedrijven een waarschuwing kregen en 21 bedrijven moesten sluiten.

Werkgevers zijn in de meeste gevallen bereid zich in regel te stellen of hun onderneming dan maar te sluiten. Danny Meirsschaut Voorzitter raad van arbeidsauditeurs

Maar bij het openbaar ministerie - de 'arbeidsauditeurs' die zulke dossiers moeten vervolgen - is te horen dat de regels wél goed worden nageleefd op de werkvloer. 'Er wordt veel gecontroleerd door de inspectiediensten, maar dat leidt amper tot een 'pro justitia' die tot bij ons geraakt', zegt Danny Meirsschaut, arbeidsauditeur van Oost- en West-Vlaanderen en voorzitter van de raad van arbeidsauditeurs in ons land.

'De zaken meestal kunnen meestal worden afgewikkeld met een waarschuwing. Als dat niet helpt, komt er eventueel nog wat druk aan te pas, al dan niet al in overleg met ons. Maar uiteindelijk geraakt de zaak wel geregeld. Daardoor stromen er dus weinig dossiers naar ons door.'

Op 27 maart hadden de arbeidsauditeurs meteen alle werkgevers gewaarschuwd dat ze geen genade zouden tonen voor onveilige situaties op de werkvloer. 'Maar voor heel het land zijn minder dan tien dossiers naar ons doorgestroomd sinds de coronarichtlijnen van kracht zijn', zegt Meirsschaut. 'Dat gaat dus over een verwaarloosbare groep van hardleerse bedrijven. En dat zijn vaak geen grote werkgevers. Het ging bijvoorbeeld over een distributiebedrijf in de buurt van de luchthaven, dat slechts een viertal werknemers telt.’

Zelf deuren sluiten

'Werkgevers zijn in de meeste gevallen bereid zich in regel te stellen of hun onderneming dan maar te sluiten. Zo heeft een West-Vlaams bedrijf dat machines en metaalconstructies maakt, zelf beslist de deuren te sluiten, hoewel we hun twee dagen hadden gegeven om de regels van social distancing alsnog te doen respecteren op de werkvloer. Maar dat bedrijf heeft zijn 300 werknemers dan zelf op technische werkloosheid gezet.'

'Kijk, een grote onderneming heeft meestal een preventiebeleid en weet wel wat ze moet doen. In sommige omstandigheden vragen ze de inspectiediensten ook om advies, zoals voor de heropstart van Volvo Car Gent.'

Klachten

Meirsschaut benadrukt dat de controles aanhouden. 'De inspectiediensten Toezicht op het Welzijn op het Werk doen ambtshalve controles en reageren op informatie die ze binnenkrijgen, onder andere de klachten die bij ons binnenkomen en waarvoor we niet meteen een dossier opstarten. Als de inspectiediensten een bedrijf bekijken, doen ze eerst een telefonische enquête om na te gaan of de werkgever wel een preventiebeleid heeft. Als ze aanvoelen dat het niet goed zit, gaan ze ter plaatse kijken. En dan kunnen ze ook volledig administratief een bedrijf doen sluiten.'