West-Vlaamse gemeenten beginnen eigen contactonderzoek

Uit onvrede met het Vlaamse contactonderzoek beginnen Kortrijk en enkele omliggende gemeenten een eigen systeem. Gepensioneerde artsen gaan besmette inwoners contacteren en bronnen zoeken.

Na een laatste mislukt overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hebben Kortrijk en enkele omliggende gemeenten - waaronder Deerlijk, Menen en Wervik - beslist een eigen systeem van contact- en brononderzoek op te zetten. 'We zijn niet tevreden over de Vlaamse aanpak', zegt de Kortrijkse schepen voor Sociale Zaken Philippe De Coene (sp.a). 'Er is te weinig transparantie. We weten niet wat er gebeurt op het Vlaamse niveau en het gaat ons te traag.'

De Coene is voorzitter van W13, een overkoepelende vereniging van OCMW's uit Zuid-West-Vlaanderen. Die had de voorbije dagen een systeem opgezet om - in samenwerking met de Vlaamse contacttracing - lokaal een versnelling hoger te schakelen.

We kunnen morgen beginnen met ons eigen contactonderzoek. Philippe De Coene Schepen Sociale Zaken Kortrijk

Maar de onderhandelingen over die synergie draaiden donderdag op niets uit. Waarop Kortrijk besliste het eigen systeem uit te rollen. In de loop van de avond sloten andere gemeenten uit de regio zich daarbij aan. 'We willen snel schakelen en kunnen morgen al met ons eigen onderzoek beginnen', zegt De Coene.

Artsen

Via het lokale ziekenhuis AZ Groeninge zijn elf gepensioneerde artsen gevonden voor de contacttracing. Ze kunnen samenkomen in het hoofdkwartier van W13 om besmette patiënten op te bellen die hun lokale huisarts de toestemming gegeven hebben gecontacteerd te worden. In de huidige bezetting kan W13 100 telefoons per week aan. Maar dat aantal kan opgedreven worden door maatschappelijke werkers in te zetten.

Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat zijn diensten weigerachtig staan tegenover een parallel lokaal systeem. 'We begrijpen dat er lokale initiatieven ontstaan, maar we zijn bezorgd over de capaciteit, de kwaliteit en de technische moeilijkheden om ons systeem naar het lokale niveau af te splitsen.'

Vertrouwen

Inwoners van Zuid-West-Vlaanderen kunnen bij een positieve coronatest nu twee keer - Vlaams en lokaal - gebeld worden. 'Dat hoeft geen probleem te zijn', zegt De Coene. 'Als blijkt dat Vlaanderen eerst gebeld heeft, vragen we of we de mensen nog verder kunnen bijstaan. Onze artsen zijn bovendien veel beter geplaatst om het vertrouwen te winnen. En ze kunnen beter lokale verbanden leggen om de bronnen van de besmetting bloot te leggen.'

De gemeente legt nog de laatste hand aan de nodige privacy-maatregelen. De besmette inwoners worden enkel gebeld als ze daarvoor toestemming gegeven hebben aan de huisarts.

Of hun contacten zomaar gebeld kunnen worden, is nog onduidelijk. 'Het is ons vooral om het blootleggen van de bron te doen,' zegt De Coene. 'In een stad met meer dan 30 nieuwe besmettingen, zal niemand moeilijk doen als hij of zij gecontacteerd wordt door onze artsen.'

Voor iedereen in Vlaanderen nu zijn eigen systeem op poten zet, moeten we zeker zijn dat de kwaliteit overal voldoet. Kris Declerq Burgemeester Roeselare

Volgens de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes zijn er nog gemeenten die sneller willen handelen en meer willen inzetten op lokale initiatieven. Het gaat onder meer om Genk, Geel, Meerhout en Mol.

Ook in de regio rond Roeselare en Izegem, is er interesse om zich bij het initiatief aan te sluiten. 'Maar we moeten de opmerkingen van het Vlaams Agentschap wel ter harte nemen', zegt de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq.