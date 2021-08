Wetenschappers linken recent noodweer aan klimaatverandering

De extreme neerslag die in juli tot dodelijke overstromingen leidde in Wallonië vindt normaal een keer in de 400 jaar plaats.

De extreme regenval en de overstromingen deze zomer in West-Europa komen normaal slechts eens per 400 jaar voor. Klimaatverandering maakte die kans groter, concluderen wetenschappers in een internationale studie.

Tot tien jaar geleden was het nagenoeg onmogelijk om wetenschappelijk na te gaan of een specifiek onweer, een droogte of een hittegolf veroorzaakt werd door klimaatverandering. Maar dankzij gedetailleerdere computermodellen en een beter begrip van weer- en klimaatprocessen hebben wetenschappers intussen enorme stappen vooruit gezet. Een paar weken na de feiten kunnen ze nu concluderen of klimaatverandering een rol speelde. Voor de overstromingen van midden juli in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland heeft een internationaal team van wetenschappers nu zo’n eerste snelle analyse klaar.

In de studie, waaraan ook verschillende wetenschappers van het Belgische weerinstituut KMI meewerkten, wordt een verband gelegd tussen de opwarming van de aarde en de extreme neerslag in West-Europa van 14 en 15 juli. De kans op zo’n stortvloed en de ravage die daaruit volgde, is door de opwarming van de aarde toegenomen stellen de onderzoekers vast.

19% intenser Klimaatverandering maakte de extreme neerslag van juli 3 tot 19 procent intenser.

Extreme neerslag, zoals deze zomer in West-Europa, doet zich normaal slechts eens in de 400 jaar voor. Door de huidige opwarming van de wereldwijde temperatuur met 1,2°C is in het onderzochte gebied de kans op zo’n zondvloed met een factor 1,2 tot 9 toegenomen, besluiten de onderzoekers. Klimaatverandering maakte bovendien de extreme neerslag 3 tot 19 procent intenser.

Snelle conclusies

‘Deze neerslagsommen zijn ongezien in de getroffen regio’s’, zegt Steven Caluwaerts, KMI-klimaatwetenschapper en professor aan de UGent in een persbericht. ‘Door de studie uit te breiden naar een ruimere West-Europese regio en door observaties en hoge-resolutie klimaatmodellen te combineren kunnen we trends onderzoeken. Ondanks de aanzienlijke onzekerheid in de verandering in intensiteit en frequentie toont de studie duidelijk dat zulke neerslagextremen waarschijnlijker worden in een opwarmende wereld.’

De studie is afkomstig van de organisatie World Weather Attribution (WWA), een internationaal netwerk van klimaatonderzoekers. Onder leiding van de Duitse klimatologe Friederike Otto en de Nederlandse wetenschapper Geert Jan van Oldenborgh probeert het collectief media en beleidsmakers snel van antwoord te dienen wanneer na een ramp vragen opduiken over de rol die klimaatverandering speelde.

Zo’n snelle attributiestudies zijn binnen de klimaatwetenschap aan een steile opmars bezig. Door met nieuwe technieken specifieke rampen te kunnen linken aan klimaatverandering hopen onderzoekers het abstracte fenomeen tastbaar te maken.

Snelheid is daarbij cruciaal. Wetenschappelijke publicaties die eerst nog het proces van peer review moeten doorlopen, met nazicht van collega wetenschappers, raken meestal pas na een jaar of langer gepubliceerd. Het momentum van media-aandacht is dan al voorbij. De nieuwe attributiestudies volgen een snellere cyclus. Via een vooraf wetenschappelijk getoetste procedure komen ze al enkele dagen of weken na een gebeurtenis met een eerste snelle analyse. Pas daarna wordt een uitgebreide peer review studie gemaakt.

Hittegolven en overstromingen

Deze neerslagsommen zijn ongezien in de getroffen regio’s. Steven Caluwaerts Klimaatwetenschapper KMI en UGent

Dankzij die manier van werken kunnen wetenschappers veel sneller conclusies trekken. De dodelijke hittegolf in het westen van de VS en Canada was in juli nog niet voorbij toen onderzoekers van WWA al concludeerden dat het ‘virtueel onmogelijk’ was dat dergelijke hitte zich zou hebben voorgedaan zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering.