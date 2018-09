Wetstraat veroordeelt racisme van Schild & Vrienden

Ugent rector wil juridisch onderzoek

De rector van de UGent, Rik Van de Walle, zegt dat een onderzoek zich opdringt ‘naar de juridische (on)toelaatbaarheid van de in Pano getoonde activiteiten’ van de groep Schild & Vrienden.

‘Ik heb met afschuw kennis genomen van de verwerpelijke activiteiten waarmee de groep Schild & Vrienden het maatschappelijke debat in Vlaanderen wil vergiftigen’, zegt hij in een persbericht. ‘Hoewel alles kan worden gedacht, is het duidelijk dat in een rechtsstaat niet álles kan worden gezegd of gedaan. Wat ik vanavond hoorde en zag, veroordeel ik met de grootst mogelijke nadruk. Dit is ontoelaatbaar.’

Jeugdraad overweegt verkozenen buiten te zetten

Ook de Vlaamse Jeugdraad, een officieel adviesorgaan van de Vlaamse Regering, gaat een gesprek voeren met de vier verkozenen jongeren van Schild & Vrienden. Mogelijk zullen de vier uit de jeugdraad gezet worden. ‘Maar we hebben feiten nodig om over te oordelen’, klinkt het.

Volgens de Pano-reportage zijn vier van de acht verkozen jongeren in de Jeugdraad lid van Schild & Vrienden. Volgens de reportage was het hun bedoeling om de werking van de Jeugdraad te saboteren.

Mensen die de missie en visie van de Vlaamse jeugdraad schaden, kunnen uit de organisatie gezet worden, klinkt het.