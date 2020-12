Weyts past voor verlenging kerstvakantie

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil niet weten van een langere kerstvakantie, ook niet nu de coronacijfers weer lijken te stijgen. Deeltijds afstandsonderwijs blijft in januari wel de regel in de hogere jaren van het middelbaar.

Minister Weyts slaat opnieuw op die nagel nu de Vlaamse coronacijfers stilaan weer stijgen . 'We hanteren al heel lang strenge veiligheidsmaatregelen en de scholen zijn niet de motor van het virus. Laat ons er dus over waken dat de scholen niet nog meer dan vandaag het slachtoffer worden', argumenteert de N-VA'er.

De huidige maatregelen blijven na de kerstvakantie wel van kracht, minstens in de eerste twee weken. 'De schoolteams moeten zich in de kerstvakantie dus niet voorbereiden op nieuwe maatregelen vanaf 4 januari.'

Op zaterdag 2 januari is een nieuwe evaluatie gepland. Dan bekijken de onderwijspartners of verstrengingen nodig zijn, dan wel of er ruimte is voor meer contactonderwijs in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.