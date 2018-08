Weyts verbaasd over schrapping Knokke-eiland

De Vlaamse regering wil met het proefeiland onderzoeken of het de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen. Maar burgemeester Leopold Lippens ging in verzet. Hij vreest dat Knokke 'een kanaal' wordt . De Backer meldde gisteren dat er voorlopig geen eiland komt omdat de voorwaarden van het marien ruimtelijk plan (MRP) niet vervuld zijn.

Weyts herinnert er woensdag aan dat burgemeester Lippens zich destijds nochtans positief uitsprak voor de aanleg van een energie-eiland. En staatssecretaris De Backer was in 2016 mede-initiatiefnemer, merkt Weyts fijntjes op.

Knokke beschermen

De Vlaamse regering heeft ook nog geen advies geformuleerd over het ontwerp van MRP en de federale regering heeft het nog niet goedgekeurd, vervolgt Weyts. Het MRP zit nog in openbaar onderzoek tot eind september en er is nog geen geen voorstel of vergunningsaanvraag ingediend voor het proefeiland.