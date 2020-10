Wie geen symptomen heeft, wordt niet meer getest op corona

De strategie om via testen, tracen en isoleren het coronavirus in bedwang te houden is mislukt. De snelle toename van het aantal coronagevallen dwingt ons land tot een herziening van de teststrategie. Ook in de ziekenhuizen is het alle hens aan dek.

Maandag is beslist af te stappen van het idee dat iedereen die uit een rode zone komt of met een besmet persoon in aanraking is gekomen, moet worden getest. Wie in contact is geweest met een besmet persoon, maar geen symptomen heeft, wordt in de meeste gevallen niet meer getest.

Voor wie niet getest wordt, gaat de quarantaine van zeven naar tien dagen.

Die maatregelen zijn de ministers van Gezondheid van ons land maandag overeengekomen in een videoconferentie. De nieuwe teststrategie moet de zware druk op de testlabo’s verlichten en ertoe bijdragen dat er minder vertraging is in de verwerking van de stalen.

Met een capaciteit van bijna 70.000 coronatesten per dag zit België qua aantal testen per 1.000 inwoners bij de top in Europa, maar het loopt strop bij de verwerking. In Wallonië is bij ruim de helft van de testen de periode tussen de staalafname en het doorgeven van het resultaat langer dan 24 uur. Bij een kwart is dat zelfs langer dan 48 uur. In Brussel melden labo’s een wachttijd van drie tot vier dagen. ‘Het systeem zit aan zijn limiet, de labo’s kunnen niet meer volgen’, waarschuwt Scienscano-viroloog Steven Van Gucht.

België breidt ook zijn palet diagnosetesten uit, naast de klassieke, al gebruikte PCR-testen, om de snelle opmars van het aantal besmettingen beter bij te benen. Een half miljoen sneltesten, die in een kwartier uitsluitsel geven of iemand besmet is, zijn besteld. Sneltesten zijn minder precies, maar maken het mogelijk meer besmette personen op het spoor te komen.

De ministers van Gezondheid beslisten voorts dat om de personeelscapaciteit op te krikken diagnosetesten voortaan mogen worden afgenomen door logopedisten, vroedvrouwen en huisartsen in opleiding. In meerdere regio’s komen er testcentra bij en er worden extra mensen aangeworven om aan contacttracing te doen.

Niet alleen de testcapaciteit staat onder druk. Er belanden ook weer meer mensen in het ziekenhuis met Covid-19. 2.485 patiënten zijn opgenomen, van wie 412 worden behandeld op intensieve zorg, het hoogste peil sinds mei. ‘Zonder maatregelen bereiken de ziekenhuizen midden november hun maximumcapaciteit’, zegt Van Gucht.