'Wie trombose wil voorkomen, moet zich net wél laten vaccineren'

'Meldingen van een trombose na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin zijn uiterst zeldzaam, het risico bij een COVID-19-infectie is daarentegen hoog.' Dat heeft trombosespecialist Thomas Vanassche zaterdag gezegd op de wekelijkse Q&A van de taskforce vaccinatie.

Professor Thomas Vanassche, specialist bloed- en vaatziekten aan UZ Leuven en vice-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase, gaf duiding over de mogelijke link tussen het coronavaccin van AstraZeneca en het voorkomen van tromboses bij personen die met dat vaccin ingeënt werden. Op dit moment zijn er over heel Europa en het VK zowat 200 gevallen van tromboses gekend, op een totaal van 34 miljoen gevaccineerde personen. Op dit moment zijn er 18 fatale gevallen gekend.

Van de 3 miljoen dosissen die al in België geleverd werden, zijn er 820.000 van AstraZeneca.

Volgens professor Vanassche is er al langer een zeldzame nevenwerking gekend bij immuun-activaties zoals vaccinaties, maar ook infecties of ontstekingen. Daarbij wordt een willekeurige antistof gevormd die bloedplaatjes gaat activeren en zo leidt tot een bloedklonter. 'Dit extreem zeldzaam fenomeen kan dus na vaccinatie plaatsvinden, maar er is nog geen link vastgesteld met een specifiek type vaccin', benadrukt Vanassche.