Wie worden de gezichten van De Croo I?

De premier is bekend, maar wie worden zijn ministers? Dat weten we vermoedelijk pas vanavond na de partijcongressen. Om 12u komen de onderhandelaars opnieuw samen om de portefeuilles te verdelen. Sowieso worden het veel nieuwe gezichten, met weinig bestuurservaring en enkele oude bekenden. Dit zijn de kanshebbers.

Open VLD

Voorzitter Egbert Lachaert was er dinsdagavond laat nog niet helemaal uit. Vincent Van Quickenborne lijkt een certitude als vicepremier, als hij een bevoegdheid vangt die hem ligt. Een vrouwelijke staatssecretaris uit de provincies Antwerpen of Vlaams-Brabant vinden, lukte maar niet. Gwendolyn Rutten ligt moeilijk. ‘Tussen haar en De Croo gaat het niet.’ Eva De Bleeker uit Hoeilaart staat op het lijstje van Lachaert, net als Sihame El Kaouakibi.

CD&V

Dat Sammy Mahdi grote ambities heeft, is het enige wat vaststaat bij CD&V. Asiel en Migratie zou zijn ding kunnen worden. Maar wie wordt vicepremier na het vertrek van Koen Geens? Daarvoor lijkt het tussen huidig minister van Werk Nathalie Muylle en fractieleider Servais Verherstraeten te gaan. De Oost-Vlaming Vincent Van Peteghem maakt een grote kans om minister te worden. Ook Els Van Hoof wordt hier en daar genoemd. Levende legende Inge Vervotte zou ook nog eens gepolst zijn, maar zei al vaker nee tegen een comeback.

Sp.a

Niet duidelijk. Voorzitter Conner Rousseau zou een wit konijn uit de sociale sector op het oog hebben. Maar evengoed kunnen Leuvens burgemeester Mo Ridouani, Antwerps schepen Jinnih Beels of de Kamerleden Meryame Kitir en Joris Vandenbroucke minister worden. De gewezen Ford-arbeidster Kitir werd gisteren -genoemd als minister van Werk.

Groen

Bij Groen, de uitvinders van de ledendemocratie, is de voorzitter niet de kingmaker. Een werkgroep met drie tenoren is aangesteld om een aantal profielen te screenen. Kristof Calvo lijkt de gedoodverfde vice en Tinne Van der Straeten uit Brussel zou volgens vriend en vijand de beste minister van Energie worden. Maar wat doet voorzitter Meyrem Almaci? In de partij staat ze ter discussie. Minister worden lijkt het ideale vluchtplan. Als het kader dat tenminste slikt.