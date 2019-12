Willekeur troef als politie mensen van vrijheid berooft

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de politiewaakhond Comité P, die de praktijken controleerde bij 19 lokale politiezones en 6 diensten van de federale politie. Het rapport is gisteren achter gesloten deuren besproken in de Kamer.

Zo gebruiken de politiediensten uiteenlopende registers om de vrijheidsberovingen te noteren. Meestal zijn het nog papieren registers. Op sommige plaatsen is het ook niet duidelijk of mensen die bestuurlijk zijn aangehouden wel in kennis zijn gebracht van hun rechten zoals dat hoort. Als mensen na een identiteitscontrole van hun vrijheid worden beroofd, zijn er zelfs politiediensten waar dat niet wordt ingeschreven in het register.