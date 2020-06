'Wilmès neemt best initatief voor regeringsformatie'

Peter De Roover, fractieleider van de N-VA, zegt dat premier Wilmès best de gesprekken over een nieuwe regering leidt, samen met Jan Jambon en Elio Di Rupo.

De N-VA ging vrijdagavond niet akkoord met het pakket maatregelen dat binnen de superkern werd afgesproken. Volgens Kamerfractieleider Peter De Roover, die de N-VA vertegenwoordigde binnen die vergadering, was dit niet de formule om dergelijke zware pakketten in af te spreken. 'Daarvoor dient een ander kader, namelijk een regeringsvorming', verklaarde De Roover in het VRT-programma De Zevende Dag.

De Roover wijst erop dat tijdens de vorige superkern al maatregelen werden genomen voor grofweg 600 à 700 miljoen euro, terwijl dat cijfer vrijdagavond stelselmatig aandikte. 'We moeten stoppen met de dagjespolitiek. De huidige maatregelen hebben niets meer met een relanceplan te maken'.

Dat hij uiteindelijk het akkoord niet steunt - de N-VA ging onder meer niet akkoord met het landingsbanenvoorstel - betekent voor De Roover niet dat zijn partij de deur dichtslaat voor regeringsvorming.

Maar volgens hem is wel een eindpunt van de huidige formule. 'De formule van de superkern is op. Dat is duidelijk.' Volgens De Roover maakt een 'historische as' tussen PS en N-VA wel kans om een goede meerderheid te vormen maar dat kan volgens hem maar via open gesprekken. 'Het aftasten moet stoppen. De acuutheid is verhoogd'. Hij herhaalde zijn voorkeur voor een paars-gele federale regering.

Volgens De Roover kunnen de minister presidenten Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS), die tijdens de coronacrisis technisch goed hebben samengewerkt, helpen om samen met de huidige restregering (MR, Open Vld en CD&V) een goede meerderheid te vormen. 'Die vertegenwoordigen de twee deelstaten en werken reeds goed samen, aldus de N-VA-fractileider. 'Het is een formule die net iets minder politiek is'.

De Roover ziet daarbij ook een belangrijke rol weggelegd voor huidig premier Sophie Wilmés (MR) die volgens hem over een 'objectief visitekaartje' beschikt. 'Wat er daarna uit voortvloeit, zien we wel'.