Winstmarge ziekenhuizen krimpt alarmerend

2017 was een financieel rotjaar voor de Vlaamse ziekenhuizen. De alarmen gaan af. ‘Zonder een hervorming worden ziekenhuizen zinkende schepen.’

De Vlaamse ziekenhuizen zijn financieel ziek en hebben dringend een remedie nodig. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van de 51 algemene ziekenhuizen die De Tijd ook dit jaar analyseerde. 2017 was allesbehalve een grand cru. ‘Het is hoog tijd om de financiering van de ziekenhuizen te hervormen’, beaamt Margot Cloet van de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. ‘Op termijn kan dit anders tot faillissementen leiden.’

De ziekenhuizen maakten vorig jaar nauwelijks winst. Niet dat ze dat ten koste van alles moeten ambiëren, maar de experts van Belfius - dat als belangrijkste financier van de ziekenhuizen de sector jaarlijks doorlicht - beschouwen een winstmarge van 1 procent als een veilige buffer om onverwachte uitgaven op te vangen.

Rode cijfers

Bijna twee op de drie ziekenhuizen zaten vorig jaar niet in die comfortzone. Meer zelfs: als we het gemiddelde van de winstmarge voor de voorbije vijf jaar nemen, haalden zelfs 27 van de 51 ziekenhuizen die 1 procent niet. De rode cijfers tonen een gelijkaardige trend: 16 Vlaamse ziekenhuizen sloten vorig jaar met verlies af. In 2016 waren er dat maar 11.

Wat loopt er verkeerd? ‘Het water staat de ziekenhuizen aan de lippen’, zegt Cloet. ‘We kampen met onderfinanciering. Bovendien komen er voortdurend nieuwe regels bij, waarvoor extra personeel en budget nodig zijn. Je kan maar koken met de middelen die je hebt. De marge is flinterdun. Alles is aan het opdrogen.’

Schermvullende weergave ©Mediafin

‘De besparingen wegen steeds zwaarder’, erkent ook Marc Vermeire, de financieel directeur van het AZ Sint-Jan in Brugge. Hij verwijst naar de hoge kostprijs om het elektronisch patiëntendossier in te voeren en om de kwaliteitslabels te halen. Voor publieke ziekenhuizen komen daar nog eens de hoge bijdragen voor gepensioneerde statutaire medewerkers bovenop. Die stijgen en blijven stijgen, zegt hij.

Ann Wynant, de directeur van het AZ Jan Palfijn in Gent, zegt dat grote inspanningen nodig zijn om de kosten onder controle te houden. ‘We zijn een openbaar ziekenhuis dat de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg wil garanderen. Het niet doorrekenen van de verhoogde zorgkosten aan de patiënt weegt op de potentiële opbrengsten’, zegt ze.

Jan Palfijn leed vorig jaar een courant verlies van 3,5 miljoen euro, het Brugse Sint-Jan van 6,2 miljoen euro.

Aanwervingen vertragen

De ziekenhuizen hadden het de voorbije jaren al niet makkelijk, maar konden doorgaans blijven aanwerven. Die motor vertraagde vorig jaar. Er kwamen 553 voltijdse jobs bij, wat op een totaal van 58.000 een minieme aangroei is. Dat betekent bovendien niet dat er meer verpleging is, legt Cloet uit.

Het elektronisch patiëntendossier en de Europese privacyregels GDPR maken dat ziekenhuizen ook juristen en IT’ers moeten aanwerven. ‘Er zijn te weinig handen aan het bed. Gemiddeld telt een Europees ziekenhuis één verpleegkundige per acht patiënten. Bij ons is het één per elf.’

Verpleging te krap

Dat brengt ons bij een oud zeer van de ziekenhuiswereld: de scheve financiering. De basiszorg en de verpleging worden onvoldoende gefinancierd, terwijl ziekenhuizen wel winst puren uit de medische machines en geneesmiddelen.

De winstmarge is flinterdun. Alles is aan het opdrogen. Margot Cloet Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro

Twintig Vlaamse ziekenhuizen geven details. Samen incasseerden ze een verlies van een kleine 80 miljoen euro op de verpleging, terwijl zowel de machines als de pillen elk meer dan 60 miljoen euro winst opleverden. ‘We moeten de financiering dringend herbekijken’, zegt Cloet. ‘Dit is te veel een Belgisch huis met vele kamertjes. Overigens slinken ook de marges op de medisch-technische diensten en op de apotheek.’

Geert Gielens bevestigt dat. Hij is de hoofdeconoom van Belfius. ‘Ziekenhuizen verhoogden vorig jaar hun omzet uit geneesmiddelen, vooral voor dure kankerbehandelingen’, zegt hij. ‘Daar maken ze echter nauwelijks winst op.’

Kleintjes in het nauw

Omdat de gespecialiseerde zorg goed wordt vergoed, komen vooral de kleine ziekenhuizen - die die niet altijd aanbieden - in de problemen. Dat blijkt uit de winstcijfers voor de voorbije vijf jaar. De grootste 17 Vlaamse ziekenhuizen boekten in die periode een winstmarge van 1,4 procent. Bij de middengroep is dat 0,9 procent. Bij de zeventien kleintjes is het 0,02 procent.

Het verschil laat zich ook zien in het personeel. Ziekenhuizen worden vergoed per door de overheid erkend bed. Per tien bedden hebben de grote 17 ziekenhuizen 24 mensen voltijds in dienst. Bij de kleinste 17 zijn er dat drie minder.

Franstaligen in het rood

Toch is de situatie nog altijd beter dan die in Brussel en Franstalig België. Dat blijkt door de Belfius-data naast de 51 Vlaamse jaarrekeningen te leggen. Belfius maakt in zijn jaarlijkse ziekenhuisstudie uitsluitend een overzicht voor heel België, zonder details over regio’s of ziekenhuizen.

Alle Belgische ziekenhuizen samen halen volgens Belfius een winstmarge van 0,2 procent of 29 miljoen euro. Aangezien de Vlaamse instellingen samen 61 miljoen euro winst maken, gingen de Brusselse en Waalse ziekenhuizen in 2017 samen voor 32 miljoen euro in het rood.

Betalingsproblemen

Wellicht moet een ander cijfer uit de Belfius-studie in die context worden geplaatst: 24 van de 91 Belgische ziekenhuizen krijgen onvoldoende cash binnen om hun uitgaven vlot te kunnen betalen. Dat zijn er dubbel zo veel als twee jaar geleden.

Op basis van de balansen is het moeilijk die oefening te maken, maar de ruwe analyse komt erop neer te checken of de vlottende activa - die je in theorie makkelijk te gelde kan maken - hoger zijn dan de schulden die binnen het jaar moeten worden betaald.

Eén ziekenhuis scoorde in 2016 bijzonder slecht op die test: het Limburgse AZ Maas en Kempen. In 2017 is de situatie rechtgetrokken, maar alleen doordat voor een kleine 50 miljoen euro bankschulden die binnen het jaar vervielen zijn omgezet in schulden op lange termijn. De instelling ging niet in op onze vraag om die situatie verder toe te lichten.

Ook de liquiditeitstest toont dat 2017 een lastig jaar was. De verhouding vlottende activa tegenover schulden op korte termijn kwam voor alle Vlaamse instellingen samen uit op 1,99. In 2016 was de score 2,07 en in 2015 2,19.

Investeringen blijven

De ironie van de slechte cijfers is dat ze niet zichtbaar zijn als je op een ziekenhuiscampus wandelt. Vaak zie je grootschalige bouwwerven. Hetzelfde beeld blijkt uit de balansen, waar de waarde van het collectieve vastgoed nog stijgt.

Dat komt omdat de overheid investeringen voor het grootste deel subsidieert. Maar dat gebeurt niet voor de volle 100 procent. Dat doet de onderfinanciering van ziekenhuizen die verbouwen nog sterker tot uiting komen, zegt Ann Wynant van Jan Palfijn.

Vroeger kon een bank een ziekenhuis kredieten verstrekken in de veronderstelling dat het ziekenhuis leende met een impliciete staatswaarborg. Dat valt weg. Ze krijgen voortaan een forfaitair bedrag voor investeringen, waarbij het risico voor hen is. Geert Gielens Hoofdeconoom Belfius

Gielens vreest dat het moeilijker wordt dat tempo vol te houden. De overheid wil te allen prijze vermijden dat ziekenhuizen door Eurostat als een onderdeel van de overheid worden beschouwd, waardoor hun schulden bij de staatsschuld zouden worden geteld. Voor de Vlaamse instellingen is dat 7 miljard euro.

‘Vroeger kon een bank een ziekenhuis kredieten verstrekken in de veronderstelling dat het ziekenhuis leende met een impliciete staatswaarborg’, zegt Gielens. ‘Dat valt weg. Ze krijgen voortaan een forfaitair bedrag voor investeringen, waarbij het risico voor hen is. Dat maakt dat ze meer dan vroeger op de sterkte van hun eigen balans worden beoordeeld en dat lenen voor het ene ziekenhuis duurder wordt dan voor het andere.’

En nu?

‘Ik ben zeer bezorgd over de rekeningen over 2018’, zegt Cloet. ‘Het is hoog tijd om de financieringsregels aan te passen. Op termijn kan dit tot faillissementen leiden. De overheid draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid. Ik ben daar redelijk pessimistisch over.’

De plannen van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om die financiering te hervormen, zijn nog niet klaar. Wel worden ziekenhuizen aangespoord om samen te werken in regionale verbanden om kosten uit te sparen. Dat gebeurt in Vlaanderen, maar amper in Franstalig België, waar de financiële nood groter is.

Geneesmiddelen

Sommige Vlaamse ziekenhuizen zien de nood wel en gaan verder dan wat de regering vraagt. In West-Vlaanderen gaat op 1 januari het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis op in AZ Delta van Roeselare, dat na Ziekenhuisnetwerk Antwerpen het grootste algemeen ziekenhuis van Vlaanderen zal worden.

De financieringsregels moeten anders. Zonder die hervorming worden ziekenhuizen zinkende schepen. Margot Cloet Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

Daarnaast worden de eerste stappen gezet om de financiering bij te sturen. Vanaf 1 januari krijgt elk ziekenhuis hetzelfde bedrag voor basiszorg. Later zal daar ook financiering voor geneesmiddelen, implantaten en dagforfaits aan worden toegevoegd.

Cloet van Zorgnet-Icuro vindt het alvast niet voldoende. ‘De financieringsregels moeten anders. Zonder die hervorming worden ziekenhuizen zinkende schepen.’