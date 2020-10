Wirwar aan maatregelen om nieuwe coronagolf te bedwingen

Het is politiek alle hens aan dek nu de controle over de corona-epidemie weer uit onze vingers dreigt te glippen. Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen blijft groeien - er is zelfs sprake van 10.000 tegen eind deze week - en de jongere generaties blijken het steeds meer door te geven aan ouderen. Het gevolg is dat het gevreesde scenario zich opnieuw voordoet: het aantal ziekenhuisopnames is in opmars en ook het aantal mensen op intensieve zorg.

Paniek is niet nodig. Van de voorziene 2.000 coronabedden op intensieve is 13 procent in gebruik. Maar dat de situatie bijzonder ernstig is, bewijst de beslissing van de ziekenhuizen om over te gaan tot de volgende fase van hun gezamenlijke coronaplan. Vanaf woensdag houden ze samen op hun dienst intensieve zorg 500 coronabedden vrij.

Het virus schaalt door zijn typische kenmerken - mensen zijn enkele dagen besmettelijk voor ze ziek worden en tot 40 procent van de besmette personen heeft geen symptomen - zo snel op dat zelfs het snelste opschalingsplan van de overheid moeite heeft om te volgen.

De Vlaamse overheid trekt de komende dagen het aantal contactspeurders - mensen die besmette personen contacteren om hun nauwe contacten in kaart te brengen - op tot 800 à 900. Maar die aanwervingen verlopen lineair, terwijl het virus exponentieel toeneemt. Dus de contactopsporing dreigt snel overrompeld te worden.

Met bijna 1.000 gevallen per dag blijft Brussel de hotspot. Maar de epidemie is overal op ons grondgebied flink in opmars. Daarom worden op lokale niveaus allerlei maatregelen genomen. In Antwerpen vindt volop overleg plaats in de provinciale crisiscel. Waals-Brabant en Luxemburg gingen al over tot de invoering van een avondklok. Leuven legt dan weer het restaurantbezoek extra aan banden. In heel Vlaanderen geldt vanaf woensdag ook een verbod op indoorcontactsport.

Elk grijpt naar eigen goeddunken in op zijn eigen turf. Dat komt door één ontbrekende schakel in de aanpak. De lokale besturen mogen, in overleg met het federale niveau, verder gaan dan wat nationaal afgesproken is.

De twijfel groeit of een totale lockdown op sommige plekken zoals Brussel nog te vermijden is.

Voor heel het grondgebied geldt sinds vorige week vrijdag een bubbel van maximaal drie buiten het eigen huishouden, moeten cafés om 23 uur dicht en wordt aangedrongen op zo veel mogelijk telewerk.

De bedoeling is wel dat provincie- en gemeentebesturen dezelfde coronaregels hanteren, afhankelijk van de kracht van de epidemie. Dat systeem met kleurcodes - de coronabarometer - zou vrijdag gelanceerd worden. De regering wil dat het op punt staat, waardoor het langer op zich laat wachten. In het tussentijdse vacuüm ontstaat een wirwar aan maatregelen.

De federale regering zou pas midden volgende week de vrijdag ingevoerde coronaregels willen evalueren - het duurt een tiental dagen voor er effect te zien is. Alleen is de vraag of premier Alexander De Croo (Open VLD) zo lang de druk kan afhouden. De boodschap is wel dat een nieuwe harde lockdown geen optie kan zijn. Zeker crèches, kleuterklassen en lagere scholen wil men openhouden, net als de bedrijven.

Daarom is een complexe zoektocht bezig naar het kleine venster opties tussen het huidige coronaregime en de totale lockdown. De twijfel groeit wel of die op sommige plekken zoals Brussel nog te vermijden is.