'Witwasbank' versluisde 10 miljard euro via België

De opgedoekte Litouwse bank Ukio Bankas, die al in 2010 in opspraak kwam als witwaskanaal voor Russisch geld, liet ruim 10 miljard euro stromen via Belgische rekeningen. Dat gebeurde tussen 2006 en 2009.

Op 28 mei 2010 onthulde De Tijd dat een recordbedrag van 1,7 miljard euro was witgewassen via ING België. De twee ING-rekeningen waarop het geld was beland, stonden op naam van een Litouwse bank, Ukio Bankas. ING had onze antiwitwascel al in 2009 gealarmeerd over de verdachte geldstromen vanuit die Litouwse bank. En de antiwitwascel had destijds al ontdekt dat het geld kwam van ruim 460 vennootschappen in belastingparadijzen die klant waren bij Ukio Bankas én dat het ging om opbrengsten uit fraude, oplichting en andere duistere zaken.

Al kort na die onthulling in de lente van 2010 besloten KBC en BNP Paribas Fortis hun relatie met Ukio Bankas te verbreken. Onze bankenwaakhond, destijds nog de CBFA, had ook meteen alle banken aangemaand de transacties met Ukio Bankas te screenen op witwassen. In juni 2010 startte de Litouwse bank zelf een intern onderzoek, tot begin 2013 de centrale bank van Litouwen de stekker eruit trok bij Ukio Bankas.

Nu, zes jaar later, zijn bankgegevens van Ukio Bankas en een andere Litouwse bank, Snoras, die al in 2011 failliet ging, gelekt aan het collectief van onderzoeksjournalisten, Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en de Litouwse website 15min.lt. De data zijn gedeeld met media in meerdere landen, waaronder ook Knack. De Litouwse banken blijken te zijn gebruikt om (verdacht) geld uit Rusland naar Europa en de VS te versluizen.

10 miljard

Nu blijkt dat Ukio Bankas tussen 2006 en het moment waarop ING in 2009 onze antiwitwascel alarmeerde al 10 miljard euro had laten passeren via zijn ‘correspondent-bankrekeningen’ bij ING België, KBC en BNP Paribas Fortis. Dat heeft het federaal parket destijds al ontdekt tijdens zijn witwasonderzoek naar de Litouwse bank. Het gros van de betalingen kwam van vennootschappen in belastingparadijzen, zoals Belize, Panama en de Britse Maagdeneilanden.

Het gerecht onderzocht ook welke Belgische bedrijven geld had gekregen, maar het bleek aartsmoeilijk om te bewijzen dat die bedrijven mee schuldig waren aan het witwassen. In een witwaszaak tegen een groothandelaar uit Heist-op-den-Berg die zo is betaald voor leveringen aan Rusland oordeelde het Antwerpse hof van beroep vorig jaar dat de derdenbetalingen vanuit belastingparadijzen niet volstonden als bewijs. Het federaal parket speelde zijn info ook door aan het Litouwse gerecht, maar dat stopte zijn onderzoek al in december 2013 omdat er te weinig bewijzen waren dat het geld een criminele oorsprong had.

3.483 Betalingen De bankgegevens die via het collectief OCCRP zijn gelekt onder de naam ‘Troika Laundromat’ bevatten ook 3.483 betalingen van Litouwse naar 710 Belgische rekeningen.

De bankgegevens die via het collectief OCCRP zijn gelekt onder de naam ‘Troika Laundromat’ bevatten ook 3.483 betalingen van Litouwse naar 710 Belgische rekeningen. Die vonden plaats tussen 2004 en 2013 en kwamen van 164 vennootschappen in belastingparadijzen. De meeste waren klanten bij Ukio Bankas.