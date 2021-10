Wommelgem sluit tweede school na testronde

Vier klassen in nog twee andere scholen worden in quarantaine geplaatst. Ook alle activiteiten van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor kinderen onder de twaalf jaar worden tot volgend weekend opgeschort. Volgende zaterdag wordt er opnieuw massaal getest.

De gemeente had 550 leerlingen uit vier lagere scholen uitgenodigd om zich te laten testen op corona, na een opstoot in het aantal besmettingen bij kinderen tussen 6 en 12 jaar. 'Er werden uiteindelijk 390 kinderen getest en de resultaten waren abominabel slecht', zegt burgemeester Frank Gys (N-VA). 'Als we de resultaten extrapoleren, dan zien we bij de zes- tot twaalfjarigen in onze gemeente een positiviteitsratio van 25 à 30 procent.'