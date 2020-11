Wordt de 'brede fiscale hervorming' meer dan een lege doos?

Een nieuwe taxshift van arbeid naar andere bronnen uitdokteren: die opdracht wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem sneller dan 2024 realiseren. De korzelige liberale reacties op een koolstoftaks en veto’s allerhande doen nu al vrezen dat hij in het decor eindigt.

Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) heeft haar entree niet gemist. Eén krantenartikel over één zinnetje uit haar beleidsnota - dat ze snel werk wil maken van een koolstoftaks op fossiele brandstoffen - was al voldoende om de tent in brand te zetten. ‘De groene belastingtsunami wordt al in de steigers gezet', luidde meteen het verdict van de N-VA, die duidelijk gekozen heeft voor een nuancevrije oppositie tegen vooral de liberalen. Bij Open VLD en MR zagen de partijvoorzitters zich genoodzaakt al heel snel in deze legislatuur het beeld van ‘peis en vree’ in het Vivaldi-huishouden te doorbreken. ‘Ondoordachte en eenzijdige initiatieven gaan we federaal niet invoeren. Niemand engageerde zich tot iets op dat vlak in het regeerakkoord’, tweette Egbert Lachaert dinsdag.

Het is maar hoe je het bekijkt. Wie de beleidsbrief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) erbij neemt, stelt namelijk meteen vast dat zo’n koolstoftaks wel degelijk een belangrijke optie is in het raam van de brede fiscale hervorming die de christendemocraat volgens het regeerakkoord moet uitdokteren.

‘Ik zal de fiscaliteit laten bestuderen om ze klimaatvriendelijker te maken. We vertrekken vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, waarbij we het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk willen ontmoedigen door de invoering van een fiscaal sturend instrument. We bekijken hoe we dat via prijssignalen kunnen realiseren. In principe dient het hier te gaan over een budgetneutraal instrument, waarbij inkomsten worden teruggegeven aan de bevolking en de bedrijven. Dat wordt ingebed in de bredere fiscale hervorming, waarvan hierboven sprake’, luidt het letterlijk.

Dat de koolstoftaks van Zakia Khattabi een week na de effectentaks in het nieuws komt, is flink vervelend voor de liberalen.

Uiteraard weten de liberalen dat dat het opzet is. Van Peteghem is er de persoon niet naar om meteen buiten de lijntjes te kleuren. Het idee van een CO2-taks is ook helemaal niet nieuw. De vorige federale en Vlaamse regeringen werkten al op dat spoor, waarbij elektriciteit goedkoper en fossiele brandstoffen duurder zouden worden. Maar er heerst duidelijk nervositeit in de blauwe rangen.

Dat de koolstoftaks amper een week na de nieuwe effectentaks - een pure vermogensbelasting - in het nieuws komt, is flink vervelend voor de liberalen. Lachaert had zich deze zomer nog fors verzet toen was gebleken dat N-VA en PS op het spoor zaten van een reparatie van de effectentaks. De communicatielijn bij de liberalen is nu dat ze de effectentaks hebben geslikt omdat de opbrengst naar de gezondheidszorg gaat - wat overigens niet helemaal klopt, want het geld vloeit naar de sociale zekerheid in haar geheel - en dat het daarbij blijft deze legislatuur.

In een interview met De Standaard verwoordde vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) het fors: ‘Er was grote eensgezindheid om snel de knoop door te hakken. En dit is het: er komt geen nieuwe vermogensbelasting, geen vermogenswinstbelasting, geen meerwaarde­belasting - in tegenstelling tot de plannen van de N-VA. Huurinkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af.’

Socialisten niet blij

Dat interview is niet in goede aarde gevallen bij de socialisten. Geweldig blij zijn de PS en de sp.a sowieso al niet met het verrassend snelle onderonsje tussen Van Peteghem en premier Alexander De Croo (Open VLD) rond de nieuwe effectentaks. Volgens de socialisten valt namelijk niet uit te sluiten dat de taks opnieuw onderuitgehaald wordt door het Grondwettelijk Hof, waarna er niets overblijft van hun eis om de sterke schouders te laten bijdragen.

Na het interview van Van Quickenborne wordt daarbovenop de vraag gesteld wat er dan nog overblijft om een grote fiscale hervorming mee te ondernemen. Want om de lasten op arbeid te verlagen en de fiscaliteit eenvoudiger, groener en vooral rechtvaardiger te maken -wat volgens het regeerakkoord de belangrijkste doelstellingen zijn - moet de belastbare basis wel verbreed kunnen worden. En stilaan wordt het pad wel erg nauw, als het bezaaid ligt met veto’s en taboes.

Wil de regering opnieuw werk maken van een verschuiving van die omvang met meer stabiliteit, dan moet ze naar de grote posten kijken.

Bekijken we eens de taxshift die de regering-Michel doorvoerde en waarop de regering-De Croo dus wil voortbouwen: dat ging om een verschuiving van 7 miljard euro. Tenminste, dat was het plan, maar de inkomsten volgden niet, waardoor de begroting ontspoorde. Wil de regering opnieuw werk maken van een verschuiving van die omvang met meer stabiliteit, dan moet ze naar de grote posten kijken. In een rapport dat de Hoge Raad van Financiën dit jaar afleverde, staan alle mogelijke ingrepen opgelijst die kunnen gebeuren in het raam van een operatie ‘vereenvoudiging en rechtvaardigheid’ - met de verwachte opbrengsten erbij. Het gaat om meer dan 100 posten, waarvan vele erg klein.

5,6 miljard aan taboes

Als er geen sprake mag zijn van het belasten van de werkelijke huurinkomsten, de meerwaarde op aandelen en het werkelijke voordeel uit salariswagens, verdwijnt er al 3 miljard euro uit de pot. Blijkt ook een koolstoftaks problematisch binnen de coalitie, dan loopt de fiscale ruimte waarmee niet kan worden geschoven al op tot 5,6 miljard. Blijft er dan nog iets over? Jazeker, maar het gaat daarbij vooral om heel pijnlijke kwesties, die eerder leiden tot een herverdeling onder werkenden dan tussen rijk en minder rijk.

Het afschaffen van de forfaitaire beroepskostenaftrek voor werknemers bijvoorbeeld zou 6 miljard euro kunnen opbrengen. Voor de meeste bedienden zou dat echter een verarming betekenen. Het afschaffen van de maaltijd- en dienstencheques (samen 1 miljard) is dan wel een vereenvoudiging, maar mogelijk met schadelijke gevolgen. Het afschaffen van het gunstregime op pensioensparen (570 miljoen), het huwelijksquotiënt (584 miljoen) of het belastingvoordeel op de eigen woning (2,4 miljard) zijn dan weer zaken die voor de CD&V - de partij van de bevoegde minister - uiterst pijnlijk zijn.

Voor de liberalen moet Van Peteghem het zich helemaal niet moeilijk maken: een studie afleveren tegen 2024 volstaat. ‘Er is nu vooral behoefte aan fiscale rust’, zei premier De Croo een maand geleden in deze krant. Lees: de liberalen willen misschien hun taboes wel loslaten, maar niet deze legislatuur.