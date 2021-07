Wouter De Vriendt: 'Ontslag van ministers niet aan de orde'

Groen-fractieleider Wouter De Vriendt wil dat de rust terugkeert in het dossier van de hongerstakers. 'Een ontslag van onze ministers is niet aan de orde.'

De Vlaamse groenen lijken zich te willen distantiëren van het dreigement dat coalitiepartners PS en Ecolo maandag uitspraken om hun ministers terug te trekken , zodra één van de 500 hongerstakers in Brussel zou sterven. Maandagavond nam voorzitter Meyrem Almaci daar al afstand van in een persbericht en dinsdagochtend bracht Kamerfractieleider Wouter De Vriendt in De Ochtend op Radio 1 een gelijkaardige boodschap.

Groen is tevreden dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen heeft aangesteld als bemiddelaar, maar het had veel eerder moeten gebeuren, aldus De Vriendt. 'Er is kostbare tijd verloren voor de hongerstakers. Nu moet de rust terugkeren, zodat een menselijk drama kan worden vermeden. Er is nood aan vertrouwen, zodat de dossiers van de hongerstakers in alle rust kunnen worden bekeken, met bijstand van advocaten en ngo's. We roepen de hongerstakers op om de uitgestoken hand aan te nemen', aldus De Vriendt.