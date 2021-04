Wouter Van Besien wordt bestuurder bij NMBS

De regeringspartij Groen draagt haar gewezen voorzitter Wouter Van Besien voor als bestuurslid bij de NMBS. Voor sp.a gaat havenbaas Daan Schalk treinen.

De zeven partijen van de Vivaldi-coalitie raakten het begin maart eens over de verdeling van tientallen bestuursmandaten en uitvoerende posten bij verschillende overheidsbedrijven. Vooral het voorzitterschap van de NMBS was toen de inzet van een hevige strijd tussen de Franstalige liberalen en groenen, waarbij die laatsten aan het langste eind trokken. De Brusselaar Thibaut Georgin vergezelt voortaan CEO Sophie Dutordoir aan het hoofd van de spoorwegmaatschappij. De Ecolo'er verving Jean-Claude Fontinoy, de omstreden vertrouwensman van Europees commissaris Didier Reynders (MR).

Voor de gewone bestuursmandaten, waarvan het gros al sinds 2019 vervallen was, moesten de regeringspartijen tegen het einde van deze maand hun kandidaten voordragen. Dat is intussen gebeurd: vrijdag wordt de nieuwe raad van bestuur van de NMBS bekrachtigd door de ministerraad.

De opvallendste nieuwkomer is dus Wouter Van Besien. De Antwerpenaar was voorzitter van Groen van 2009 tot 2014, greep in 2018 naast het burgemeesterschap van Antwerpen en raakte bij de verkiezingen van 2019 niet meer verkozen, waarna hij naar de privésector overstapte. Sinds eind vorig jaar is hij aan de slag als coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij de VDK Bank. Van Besien bevestigt zijn voordracht, maar wil er geen grote uitspraken over doen. 'Ik zal mijn mandaat zo gedegen mogelijk invullen, maar voor partijpolitieke standpunten over de NMBS moet u bij de parlementairen van Groen zijn', aldus Van Besien, die nog gemeenteraadslid is in Antwerpen.

Ongeveer 20.000 euro per jaar

Andere Nederlandstalige nieuwkomers in de raad van bestuur zijn Daan Schalk voor sp.a en An Poot voor CD&V. Schalk is na zijn politieke carrière al jaren havenbaas in Gent, Poot is mobiliteitsexperte op het kabinet van viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). Voor Open VLD blijft Dirk Sterckx langer aan boord. De mandaten van Bart Van Camp (N-VA) en Filip Boelaert (CD&V), de vertegenwoordiger van het Vlaams gewest, lopen nog tot 2023.

Aan Franstalige kant stuurt de MR gewezen parlementslid Maxime Bihet naar de NMBS. Zijn partijgenote Laurence Glautier, die al jaren bestuursraden en kabinetten bemant voor de Franstalige liberalen, blijft aan boord. De PS levert met Laurent Levèque, de gewezen voorzitter van de luchthaven van Charleroi, en Deborah Geradon, een jonge schepen uit Seraing, twee nieuwe namen af. Eric Mercennier van het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort en oudgediende Martine Durez blijven aan boord namens het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals gewest.