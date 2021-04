Wunsch: ‘Minimumtaks voor multinationals kan gamechanger zijn’...

'De rijken laten betalen is geen oplossing. We moeten het toegenomen structurele begrotingstekort terugdringen', zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank.

‘Op alle fronten ligt de puzzel goed voor een dynamische heropleving van de economie’, zegt Pierre Wunsch. De gouverneur van de Nationale Bank deelt daarmee het optimisme van het IMF. Al was het nieuws over een minimumbelasting voor multinationals volgens hem veel belangrijker.

Washington was deze week even het epicentrum van de financiële wereld. Virtueel althans, want voor het tweede jaar op rij verliep de normaal druk bijgewoonde lentevergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank via internetverbinding. Een van die verbindingen liep naar de Ardennen, waar Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, vanop zijn vakantieadres een aandachtige toeschouwer - en occasioneel een betrokkene - was.

Het IMF - de ultieme kredietverstrekker voor landen in nood en een invloedrijke economische onderzoeksinstelling - kwam met een opvallend optimistische update van de groeiprognoses voor de wereldeconomie. Die zou dit jaar met 6 procent groeien, de stevigste toename in ruim 40 jaar en voldoende om de coronadip van vorig jaar weg te vagen. De instelling liet zich ook opmerken met een pleidooi voor een tijdelijke belastingverhoging voor rijken en bedrijven die hun winst zagen groeien dankzij de coronacrisis. Wunsch waarschuwt voor een verkeerde interpretatie van die boodschap.

Pierre Wunsch (53) Doctor in de economie.

1996 tot 2000: onder andere kabinetschef bij staatssecretaris Eric André (MR).

2000 tot 2001: kabinetschef van regeringscommissaris Alain Zenner (MR).

2001 tot 2008: diverse functies bij Tractebel en Electrabel.

2008 tot 2011: directeur beleidscel minister van Financiën Didier Reynders (MR).

2011 tot 2015: directeur bij de Nationale Bank.

2015 tot 2019: vicegouverneur van de Nationale Bank.

Sinds 2019: gouverneur van de Nationale Bank en bestuurder van de Europese Centrale Bank.

Het IMF trekt zijn groeiprognose voor de wereldeconomie op, maar waarschuwt ook voor een onevenwichtig herstel na de pandemie. Vooral het achterophinkende Europa, met een voorspelde groei van 4,4 procent, valt op. Maakt u zich daar zorgen over?

Pierre Wunsch: ‘Ik ben vrij optimistisch over de weerbaarheid van de Europese economie, die relatief snel kan terugkeren naar haar niveau van voor de crisis als we op korte termijn kunnen heropenen dankzij de vaccinaties. In de VS en China hebben we gezien dat de economie dan snel heropleeft. De voorwaarde is dat het niet te lang meer duurt. Anders dreigt de economische machine te breken door een gebrek aan perspectief, wat het vertrouwen van ondernemers en consumenten aantast en hen kan aanzetten tot voorzichtigheid en extra sparen.’

‘Maar als je kijkt naar de verschillende componenten van de economische vraag ben ik optimistisch. Gezinnen hebben veel gespaard tijdens de lockdowns. Belgen hebben 23 miljard euro extra gespaard in 2020, en intussen zitten we aan bijna 30 miljard euro. Dat volstaat om de consumptie drie tot vijf jaar extra te boosten.’

Hebt u aanwijzingen dat consumenten het geld vrolijk zullen laten rollen in plaats van het uit voorzorg op te potten?

Wunsch: ‘Er is natuurlijk onzekerheid over wat precies met dat spaargeld zal gebeuren - het is een unieke crisis, dus het is deels een kwestie van buikgevoel. Sommigen rekenen op ‘revenge spending’ door consumenten die niet op reis of op restaurant zijn kunnen gaan en hun schade willen inhalen. Ik stel ook vast dat de Belgische woningmarkt sterk is blijven presteren, met prijsstijgingen ondanks de gekrompen economie. Dat wijst erop dat we mogen hopen dat een deel van het extra spaargeld de heropleving zal stuwen.’

‘Bij de versoepeling van de lockdowns in het derde kwartaal van 2020 zagen we al een V-vormig herstel in Europa, met een economie die op 95 procent van het niveau van een jaar eerder draaide, en dat ondanks blijvende coronabeperkingen hier en daar.’

‘Naast de gezinnen draagt ook de export bij aan een robuuste economische vraag. De uitvoer doet het goed, met dank aan de stevige Chinese heropleving en de stimulusplannen van de Amerikaanse regering-Biden. Tot slot zullen ook de overheidsinvesteringen de komende jaren hoger liggen. Denk aan het Europese herstelfonds van 750 miljard euro. Op alle fronten ligt de puzzel dus goed voor een dynamische heropleving.’

Toch klinkt kritiek dat Europese overheden te weinig doen om de groei te stimuleren. Zeker in vergelijking met de VS, waar president Joe Biden een ambitieus stimulus- en infrastructuurplan van duizenden miljarden dollars op poten zet.

Wunsch: ‘De Amerikaanse respons heeft niet alleen met de coronacrisis te maken, maar is deels ook het resultaat van een nieuwe regering die de overheid opnieuw een structureel grotere rol wil geven. Het gaat daarbij om zaken die wij in Europa al lang hebben, zoals meer aandacht voor kinderarmoede of gezondheidszorg. Wij hebben ook gerichtere maatregelen kunnen nemen omdat we in Europa automatische stabilisatoren hebben die beter werken. Met onze tijdelijke werkloosheid konden wij gericht hulp bieden, terwijl de Amerikaanse overheid zowat iedereen hielp en daardoor middelen verspilde.’

Wat is de impact van de verstrengde lockdowns in België en de buurlanden op de groeivooruitzichten?

Wunsch: ‘Als de verstrenging beperkt blijft tot april zal de impact meevallen. Het vertrouwen van ondernemers en gezinnen houdt stand, en dat zal zo blijven als we snel weer kunnen versoepelen.’

Het IMF signaleert dat beleggers veel risico’s nemen en dat beurzen overgewaardeerd zijn. Deelt u die bezorgdheid?

Wunsch: ‘Als mensen overtuigd zijn dat de rente nog vele jaren extreem laag blijft, vertaalt zich dat volgens de theorie in haast onbeperkt hoge aandelenwaarderingen (omdat de toekomstige bedrijfswinsten aantrekkelijker worden tegenover de rente van nagenoeg nul, red.). Hetzelfde geldt voor huizenprijzen. Combineer dat met de grote hoeveelheid schulden in de economie en het resultaat is dat een vrij beperkte rentestijging een proportioneel grote negatieve impact zal hebben op de waardering van aandelen en andere activa.’

Het is bijna onvermijdelijk dat ons een hobbelige rit te wachten staat met de nodige schommelingen van de activaprijzen. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

‘Het is bijna onvermijdelijk dat ons een hobbelige rit te wachten staat met de nodige schommelingen van de activaprijzen. Dat zal beginnen in de VS en overwaaien naar Europa. De Europese Centrale Bank heeft een signaal gegeven dat wij (Wunsch zetelt in de raad van bestuur van de ECB, red.) een besmetting via een Amerikaanse rentestijging niet aanvaarden. We hebben daartoe onze aankopen van schuldpapier opgeschroefd om de rentestijging onder controle te houden. De normalisering van ons beleid zal uitsluitend bepaald worden door wat we zien in de reële economie, niet door bewegingen op de financiële markt.’

Een andere vraag is hoe we de factuur van de pandemie betalen. Het IMF bepleit een tijdelijke belastingverhoging voor rijken en bedrijven die extra winst boekten tijdens de crisis. Deels als een ‘symbolische’ daad van solidariteit. Wat vindt u daarvan?

Wunsch: ‘Ik ben niet tegen symbolen - ik heb zelf 10 procent van mijn loon ingeleverd vanuit het besef dat de coronacrisis ons armer maakt. Maar we creëren een fout beeld als we de boodschap van het IMF vertalen als ‘de rijken zullen de pandemie betalen en voorts moet er niets gebeuren’. De rijken laten betalen is geen oplossing. We moeten het toegenomen structurele begrotingstekort terugdringen.’

‘Bovendien betalen we in België al veel belastingen, zowel op arbeid als op kapitaal. Al belasten wij kapitaal heel onevenwichtig. Zo subsidiëren we aan de ene kant pensioensparen via een belastingvermindering, terwijl een belegger in overheidsobligaties roerende voorheffing moet betalen op een rentecoupon die tegenwoordig minder opbrengt dan de inflatie en dus verlieslatend is. Meerwaarden op aandelen zijn dan weer niet belast. De regering is bezig met een belastinghervorming. Ik hoop dat we kapitaal evenwichtiger zullen belasten.’

In België belasten we kapitaal heel onevenwichtig. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

Is dat een pleidooi voor een meerwaardebelasting?

Wunsch: ‘Daar spreek ik me liever niet over uit, want dat is een puur politieke beslissing. Belangrijker dan de symbolische rijkentaks is de discussie over een minimumbelasting voor multinationals die de VS deze week herlanceerde. De OESO werkt al jaren aan een rechtvaardigere belasting voor multinationals die soms nauwelijks iets afdragen. Nu is plots een akkoord op de korte termijn mogelijk. Dat kan een gamechanger zijn.’

In welke zin? Zijn de fiscale zorgen daarmee opgelost?