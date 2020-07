Wunsch noemt Wallonië 'communistisch'

De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, heeft een rel veroorzaakt, omdat hij Wallonië omwille van de hoge overheidsuitgaven associeert met 'communisme'.

De overheidsuitgaven in Wallonië bedragen tot 70 procent van het bruto regionaal product. Dat zegt de gouverneur van de nationale bank, de Franstalige liberaal Pierre Wunsch.

Eind februari liet hij in een interview met RTL het cijfer al eens vallen, wat op Twitter de vraag deed rijzen: 'Is Wallonië communistisch?' Nu geeft Wunsch zelf het antwoord: ja, Wallonië is communistisch.

Hij deed de uitspraken in een gesprek met klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele. Ze staan opgetekend in het magazine van de Franstalige universiteit UCL. 'Vandaag hebben we een probleem van institutionele spanning en een economische structuur in het zuiden van het land die afhangt van de transfers vanuit Vlaanderen', zegt Wunsch. 'We zitten waarschijnlijk aan 70 procent overheidsuitgaven in Wallonië voor 2021-2022. Dat wil zeggen dat we dichter staan bij een communistisch dan bij een neoliberaal regime, dat sommigen menen te zien.'

Boze reacties

Wunsch is correct geciteerd, leert navraag bij de Nationale Bank. Zijn rekensommetje is bovendien eenvoudig. Hij gaat ervan uit dat het niveau van de overheidsuitgaven overal in België even hoog is. Alleen is de omvang van de Waalse economie heel klein. Op die manier vormen die overheidsuitgaven 70 procent van het Waalse bbp.

Door het cijfer te herhalen en de associatie met communisme te maken lijkt Wunsch aan te sturen op een publiek debat over de houdbaarheid van de overheidsuitgaven in Wallonië. En die aandacht van de Waalse regering krijgt hij nu.

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) noemt het op Twitter zorgwekkend als de gouverneur van de Nationale Bank zulke dingen echt zou hebben gezegd. 'Hij staat in dienst van het land, met inbegrip van de drie regio's waaruit het land bestaat', klonk het.

Ook Ecolo kan er niet mee lachen, blijkt uit een tweet van Waals Parlementslid Manu Disabato. 'Camus zei: 'De zaken slecht benoemen, is ongeluk toevoegen aan de wereld.' In die zin is de verklaring van de gouverneur van de Nationale Bank die Wallonië bestempelt als een bijna communistisch regime misplaatst.'