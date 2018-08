Zaventem eerste politiezone met Tesla's

Vergroening

Het is niet de eerste keer dat de politiezone investeert in de vergroening van haar wagenpark. 'In 2007 werd voor het eerst een afgeschreven dieselwagen vervangen door een hybride wagen, een Toyota Prius en in de jaren nadien werd bij de vernieuwing van de patrouillevoertuigen eveneens voor hybride wagens of wagens op CNG gekozen', zegt burgemeester Ingrid Holemans. 'In 2017 kochten we ook 9 elektrische fietsen aan als vervanging van de lichte bromfietsen.