Zelfstandigen hebben amper nog coronasteun nodig

Slechts 1,1 procent van de zelfstandigen heeft afgelopen juli een beroep op het overbruggingsrecht gedaan. Dat wijst erop dat de omzetten, die door de coronacrisis onderuitgingen, zich herstellen.

In het voorjaar van 2020 werden meerdere vormen van coronaoverbruggingsrecht in het leven geroepen. Die boden zelfstandigen die moesten sluiten of een extreem omzetverlies leden financiële steun. Bij het begin van de pandemie, in maart 2020, deed 46,1 procent van de zelfstandigen er een beroep op, blijkt uit cijfers van het hr-dienstenbedrijf Acerta.

Sindsdien herstelden de omzetten van de zelfstandigen zich geleidelijk aan. In juli 2020 was het aantal aanvragen teruggevallen tot 12,78 procent. In dezelfde maand van dit jaar doet nog slechts 1,1 procent van de zelfstandigen een beroep op het overbruggingsrecht.

Zelfstandigen hebben enkele maanden om de bewijsstukken die bij een aanvraag horen te verzamelen en de aanvraag in te dienen. Het percentage kan dus nog iets stijgen, maar de tendens is duidelijk: het systeem van overbruggingsrecht is over zijn piek heen.

Het is niet omdat de omzet stijgt dat de financiële lasten plots verdwenen zijn. Heel wat zelfstandigen hebben uitstel van betaling van de sociale bijdragen gevraagd. Maar dat is uitstel en geen afstel. Velen onder hen zullen nog lang de financiële gevolgen van de crisis dragen. Katrien Jonckheer Directeur starters & zelfstandigen bij Acerta

‘Het recht bestaat nog voor zelfstandigen die verplicht zijn te sluiten - dat komt neer op uitbaters van discotheken en nachtclubs - en voor zelfstandigen die een omzetdaling van minstens 40 procent kunnen aantonen tegenover dezelfde maand in 2019', zegt Katrien Jonckheer, directeur starters & zelfstandigen bij Acerta.

‘De meeste aanvragen komen uit de horeca, de handel en de contactberoepen’, zegt Jonckheer. ‘Heel wat horecazaken proberen de opgelegde beperking van de capaciteit op te vangen, bijvoorbeeld met terrassen buiten of met leveringen aan huis. Maar voor de evenementensector en zijn leveranciers blijft compenseren moeilijk.’

Uit het beperkte aantal aanvragen voor overbruggingsrecht afleiden dat de impact van de coronacrisis zo goed als achter de rug is, vindt Jonckheer te kort door de bocht. ‘Het is niet omdat de omzet stijgt dat de financiële lasten plots verdwenen zijn. Heel wat zelfstandigen hebben uitstel van betaling van de sociale bijdragen gevraagd. Maar dat is uitstel en geen afstel. Velen onder hen zullen nog lang de financiële gevolgen van de crisis dragen.’

Eenmalige premie

Bij een omzetverlies van minstens 40 procent krijgt een zelfstandige met een gezinslast een uitkering van 1.646,38 euro en een zelfstandige zonder gezinslast 1.317,52 euro. Bij een gedwongen onderbreking wegens corona verdubbelen die bedragen.