Zeven kandidaten om Wouter Beke op te volgen

Daarbij vallen twee dingen op. Net zoals bij sp.a is de lijst van wie géén kandidaat is indrukwekkender van wie het wel is. Van de huidige partijtop is niemand kandidaat. Geen enkele minister of ex-minister. Geen enkele fractieleider. Niemand van de twaalf parlementsleden in de Kamer. Slechts één iemand uit de 19 verkozenen in het Vlaams Parlement.