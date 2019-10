Zevende kandidaat-voorzitter CD&V duikt op: Christophe Vermeulen

De 37-jarige Gentenaar werpt zich op als kandidaat voor het voorzitterschap van CD&V omdat hij 'diep bezorgd is' en iets wil doen aan de frustratie bij veel leden 'die zich niet meer herkennen in de partij'.

Het aantal kandidaten voor het voorzitterschap van CD&V blijft aanzwellen. Na Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Walter De Donder en Joachim Coens, is Christophe Vermeulen de nummer zeven. Andere kandidaten hebben nog tot maandagmorgen 8 uur de tijd om hun kandidatuur in te dienen.

De weinig bekende Vermeulen is geboren in Torhout, afkomstig van de Zedelgemse deelgemeente Veldegem, maar woont al lang in Gent. De jurist was even jongerenvoorzitter van de partij en werkte voor verschillende CD&V'ers, van de eerder rechtse Hendrik Bogaert tot Inge Vervotte van de linkse ACW-vleugel.