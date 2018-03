Ziek tijdens vakantie? Verlof wordt opgeschort

Wie ziek wordt tijdens zijn verlof, is die vakantiedagen kwijt. Onder Europese druk werken de sociale partners aan een nieuwe regeling waarbij de vakantie wordt opgeschort.

Een op de dertig mensen wordt ziek bij het begin van zijn vakantie, blijkt uit Nederlands onderzoek. Wie in die situatie verkeert, heeft pech, want hij is die vakantiedagen kwijt. Werknemers kunnen zich in principe niet ziek melden tijdens een vakantieperiode om die vakantiedagen later op te nemen.

Binnenkort is dat verleden tijd. Onder Europese druk heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gevraagd een nieuwe regeling uit te werken. Volgens de Europese regels moet vakantie immers ook echt vakantie zijn. Werknemers moeten kunnen uitrusten en wie ziek is, kan dat niet.

Dankzij de nieuwe regeling zullen werknemers die tijdens hun vakantie ziek worden en een attest indienen hun vakantiedagen later kunnen opnemen.

Dat zadelt de bedrijven evenwel met extra kosten op. Tijdens de eerste maand ziekte moeten ondernemingen het loon van hun werknemers doorbetalen. ‘Doordat de vakantie binnenkort later kan worden gerecupereerd, zullen werknemers iets vaker afwezig zijn. Dat weegt op de arbeidsorganisatie’, zegt Caroline Deiteren, experte van de werkgeversorganisatie Unizo.

Misbruiken

Tegelijk vrezen de werkgevers misbruiken.

‘Hoe controleer je iemand die tijdens een vakantie van drie weken in India enkele dagen ziek is geworden en met een vaag doktersbriefje afkomt? En een buikgriep in India? Is dat een ziekte of is dat eigen aan de reis?’, vraagt Deiteren zich af.

Daarom stellen de werkgeversorganisaties voor om een alternatieve oplossing uit te werken. Ze gaan ermee akkoord dat werknemers hun vakantie later kunnen recupereren. Maar ze pleiten ervoor dat de bedrijven tijdens de ziekte geen gewaarborgd loon hoeven uit te betalen, maar dat de overheid in de plaats een uitkering uitbetaalt.

Wie ziek wordt tijdens zijn vakantie, zou dan moeten langsgaan bij het ziekenfonds en daar bewijzen dat er wel degelijk sprake was van een ziekte. ‘We denken dat we het risico op misbruiken zo kunnen indijken’, zegt Deiteren. ‘De stap naar het ziekenfonds is een drempel.’

Vakbonden

Om het overleg alle kansen te geven willen de vakbonden niet officieel reageren. In de coulissen klinkt het alvast dat het een goede zaak is dat werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie die vakantiedagen kunnen recupereren. ‘Zeker voor wie het wettelijke minimum van 20 vakantiedagen per jaar heeft, maakt dat een serieus verschil’, luidt het.

Wel zien de vakbonden liever dat de werkgever het gewaarborgd loon betaalt, want dat ligt hoger dan een eventuele uitkering. Tijdens het eerste jaar ziekte bedraagt een ziekte-uitkering - die een werknemer krijgt als hij langer dan een maand ziek is - 60 procent van het brutoloon met een maximum van 83 euro per dag.

De vakbonden stellen zich ook vragen bij het kostenplaatje voor de overheid.

‘Er wordt altijd gezegd dat de vakbonden de overheid op kosten jaagt, maar almaar meer blijkt dat de werkgevers daar beter in zijn’, klinkt het. Er worden schattingen gemaakt over de kostprijs van het werkgeversvoorstel, maar dat is geen gemakkelijke oefening. Niemand weet hoeveel mensen vandaag ziek worden tijdens hun vakantie.