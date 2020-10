Ziekenhuizen: ‘Elke dag opnieuw moeten we puzzelen’

De druk op de ziekenhuizen zwelt aan door de groeiende instroom van Covid-19-patiënten, leert een rondvraag. De situatie is nijpend in Brussel en Antwerpen. ‘We moesten al opschalen.’

Over het hele land liggen volgens de recentste cijfers van de FOD Volksgezondheid 937 coronapatiënten in de reguliere afdelingen van ziekenhuizen en nog eens 195 op intensieve zorgen. Ter vergelijking: ten tijde van de coronapiek in april lagen in totaal bijna 6.000 patiënten in het ziekenhuis, van wie een kleine 1.300 op intensieve zorg.

Het verschil is dat er vandaag een federaal spreidingsplan voor ziekenhuizen is. Dat moet alle ziekenhuizen in staat stellen zo lang mogelijk reguliere zorg aan te bieden. Dat houdt in dat ziekenhuizen vanaf een bepaald percentage bezette bedden patiënten overbrengen. Dat gebeurt eerst in hun eigen ziekenhuisnetwerk.

In de eerste fase (fase 0) houdt elk ziekenhuis 15 procent van het aantal bedden op intensieve zorg vrij voor covidpatiënten en reserveert het vier keer zoveel covidbedden op gewone afdelingen. Voor heel België komt dat neer op 300 covidbedden op intensieve zorg en nog eens 1.200 op gewone afdelingen.

In volgende fasen reserveert elk ziekenhuis 25 procent (fase 1a), 50 procent (fase 2a) tot 60 procent (fase 2b) van de bedden op intensieve afdelingen. In de hoogste fase van het spreidingsplan zijn er zo meer dan 2.000 covidbedden op intensieve zorg en 8.000 op gewone afdelingen.

Druk op personeel

‘Wij hebben al moeten opschalen van fase 0 naar fase 1a’, zegt Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel, waar de situatie nijpend is. ‘Dat betekent dat we al een kwart van onze bedden op intensieve moeten vrijhouden voor covidpatiënten en nog eens vier keer zoveel op de gewone afdelingen.’

Die opschaling legt grote druk op het personeel. ‘Omdat je omwille van hygiënevoorschiften niet zomaar kan beginnen te schuiven met niet-covidpersoneel naar covidafdelingen. Bovendien hebben we de bedden op intensieve zorgen ook nodig voor patiënten die moeten herstellen van zware ingrepen.’

‘Het gevolg is dat we elke dag opnieuw moeten puzzelen’, zegt Noppen. ‘Het gebeurt al dat we een ingreep moeten uitstellen, als er bijvoorbeeld twee hart- en hersentumoroperaties op één dag geprogrammeerd staan. Om te vermijden dat we naar een nog hogere fase moeten opschalen en dat de reguliere zorg echt in het gedrang komt, transfereerden we daarom al covidpatiënten naar ziekenhuizen in Gent, Aalst, Vilvoorde en Mechelen. De federale overheid dringt daar ook op aan in een omzendbrief.’

Het UZ Brussel kan voor de spreiding van zijn Covid-19-patiënten rekenen op de hulp van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst (OLV), bleek dinsdag. Zij distantiëren zich van de eerdere uitspraak van de Aalsterse burgemeester Christophe D’Haese dat ‘de grens van medische solidariteit is bereikt’.

Verdubbeling

Bij het UZ Antwerpen, waar ze net als in het UZ Brussel al naar fase 1a zijn geschakeld, bestempelt medisch directeur Guy Hans de covidinstroom als ‘onrustwekkend’. ‘We zitten nu gemiddeld aan 30 patiënten, van wie tien op intensieve zorgen. Dat is een verdubbeling tegenover vorige week.'

' Onze afdeling beddenplanning werkt zeven dagen op zeven om telkens weer de puzzel te kunnen leggen, want er is klassiek in deze periode ook een hoge instroom aan ernstige pathologieën, zoals hart- en kankerpatiënten, en voor complexe ingrepen zoals transplantaties. Voorlopig komt de reguliere zorg niet in het gedrang. Maar we zijn zeker dat de covidinstroom nog zal stijgen, rekening houdend met de stijgende ratio aan positieve testen in de afnamecentra in de buurt.’

Ouderen

In het UZ Gent omschrijven ze de covidsituatie als ‘spannend’. ‘Momenteel hebben we alles onder controle’, zegt woordvoerster Karlien Wouters. ‘We hebben tien Covid-19-patiënten opgenomen, onder wie vier op intensieve zorgen. Zondag namen we een eerste patiënt op uit Brussel.’

Voorlopig zit het UZ Gent nog in fase 0, de eerste fase van het opschalingsplan. ‘We verwachten wel dat het aantal Covid-19-opnames zal stijgen’, zegt Wouters. ‘We zien nu vooral oudere patiënten en patiënten met onderliggende aandoeningen instromen.’