Ziekenhuizen moeten patiënten sneller weghalen op intensieve zorg

In een brief aan de ziekenhuizen vraagt de overheid om patiënten die niet intens beademd moeten worden uit intensieve zorg weg te halen. Zo komt plaats vrij voor coronapatiënten die er erg aan toe zijn.

Als het aantal ziekenhuisopnames door corona in hetzelfde tempo blijft stijgen, is er tegen volgende week vrijdag geen plaats meer op intensieve zorg. Patiënten die dringend hulp nodig hebben, dreigen niet de benodigde zorg te krijgen en te sterven.

De ziekenhuizen werken daarom al enkele dagen met de overheid aan een plan B, waarover nu ook een akkoord is. In een brief, die donderdagochtend naar de ziekenhuizen werd verstuurd en die De Tijd kon inkijken, vraagt de overheid aan de ziekenhuizen plaats vrij te maken op intensieve zorg.