‘Zijn ze met ons aan het lachen in Brussel?'

Dirk Lips, directeur van de woonzorggroep Curando, viel net als de meeste van zijn collega’s van zijn stoel toen hij de beslissing over het toelaten van bezoek hoorde. ‘Het regende meteen mails van familieleden.’

‘Ik was woensdagavond net even thuis aan het eten in afwachting van een vergadering met de artsen verbonden aan onze tien woonzorgcentra, toen mijn zoon meldde dat de veiligheidsraad beslist had één bezoeker per zorgbewoner toe te laten. Nog geen kwartier later stroomden de whatsappberichten en sms'en van medewerkers van onze groep en collega-directeurs binnen.’

‘Die mensen waren woedend: ‘Zijn ze nu met ons aan het lachen in Brussel?’ ‘Dit is compleet onverantwoord.’ Meteen hebben we overleg gepleegd of we de avond zelf moesten reageren, maar daarvoor was de situatie nog te onzeker.’

‘Ook vanmorgen waren de woede, het onbegrip en de frustratie nog groot. Dat bleek uit alle reacties die bleven binnenstromen en tijdens de vergadering van onze crisiscel. We zochten eerst uit wat de juridische waarde van zo’n besluit van de Nationale Veiligheidsraad was. Waren we verplicht dat te volgen als een familielid aan de deur stond?

Onmogelijk

‘De burgemeester van Waregem, waar een van onze centra staat, had al laten weten dat hij zo’n bezoek zou verbieden. Ik heb toen rondgebeld en van alle acht burgemeesters van onze centra de steun gekregen onze huizen gesloten te houden voor bezoekers.’

Moeten we dan een paar uur lang de deuren openen van een residentie met 120 bewoners, waarbij al die bezoekers de deurklinken vastnemen of op de liftknop duwen? Dirk Lips Directeur woonzorggroep Curando

‘Uiteindelijk heeft Vlaanderen donderdagmiddag laten weten dat het bezoekrecht nog niet voor meteen is. Als ik eerlijk mag zijn: dit had honderden werkuren in de sector kunnen besparen. En die zijn kostbaar momenteel. Het is niet dat de regering honderden directeurs had moeten bellen om te weten wat wij vonden van zo’n maatregel. Enkele telefoontjes naar de koepelorganisaties waren voldoende geweest.’

‘Intussen regende het mailtjes van familieleden. Sommigen kwamen zich al aanmelden voor bezoek. Anderen zagen het dan weer helemaal niet zitten dat buitenstaanders in onze centra zouden opduiken, uit vrees dat hun familielid besmet zou raken.’

‘Zulke bezoeken op korte termijn organiseren, is gewoon onmogelijk. Ten eerste voor de veiligheid: bezoekers zijn een bron van besmettingen voor onze bewoners en personeel. Omgekeerd veroorzaken onze bewoners zo mogelijk een nieuwe brandhaard van besmettingen in de maatschappij.'

Dikke draaiboeken

‘En hoe zouden we dat organiseren? Wij hebben al niet voldoende beschermkledij voor ons personeel. Of moeten we dan een paar uur lang de deuren openen van een residentie met 120 bewoners, waarbij al die bezoekers de deurklinken vastnemen of op de liftknop duwen? Of zetten we al onze mensen samen in een bezoekersruimte, met evenveel kans op nieuwe besmettingen?’

Dit debacle bewijst dat het terugschroeven van de maatregelen heel veel overleg en dikke draaiboeken zal vergen. Dirk Lips Directeur woonzorggroep Curando

‘En wie mag er dan komen? De meeste families raken daar zelf wel uit, maar wat als dat niet het geval is? Stel dat eerst de partner van een bewoner komt, en die na enkele weken ziek blijkt? Mogen we dan toch een tweede bezoeker toelaten?’

‘Wij begrijpen de bezorgdheid van de regering over het feit dat de eenzaamheid voor vele bewoners, en hun bezoekers, zwaar om te dragen is. Het is goed dat naar alle stemmen in de maatschappij geluisterd wordt. Maar dit kan je gewoon niet zo snel doorvoeren.’