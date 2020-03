Zo wil België Italiaanse toestanden vermijden

De maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden aangescherpt. De focus ligt op het beschermen van risicogroepen en op het ontlasten van de ziekenhuizen.

‘Om erger te voorkomen, moeten we nu ingrijpen’, verklaarde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dinsdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Met de toename van het officiële aantal patiënten bij wie het coronavirus is vastgelegd, valt het weliswaar mee. Dinsdag was sprake van 28 nieuwe gevallen, waardoor het officiële aantal besmettingen op 267 ligt. Enkelen van hen zijn er ernstig aan toe, maar dodelijke slachtoffers zijn er vooralsnog niet.

Toch zijn bijkomende maatregelen nodig, oordeelden de federale en de deelstaatregeringen op basis van een advies van het comité van medische experts. De meeste besmettingen vorige week waren mensen die terugkwamen uit Noord-Italië en daar besmet zijn geraakt. Nu gaat het steeds meer over mensen die het virus hebben opgelopen na contact met een van die vakantiegangers.

Massa-evenementen afgelast

Nu er steeds meer secundaire besmettingen zijn, zijn extra maatregelen nodig. Sophie Wilmès Premier

‘Nu er steeds meer secundaire besmettingen zijn, zijn extra maatregelen nodig’, stelde premier Sophie Wilmès (MR). De opvallendste is de vraag tot eind maart massa-evenementen met meer dan 1.000 mensen die binnen plaatsvinden af te gelasten. Mensen die tot risicogroepen behoren - ouderen en mensen met een zwakke gezondheid - wordt aangeraden grote evenementen sowieso links te laten liggen.

Aan de bedrijven en de werknemers wordt gevraagd het werk voort te zetten, maar zo veel als mogelijk thuis te werken. Ook de scholen blijven open, maar ze krijgen de suggestie meerdaagse schoolreizen uit te stellen. Bezoeken van scholen aan rusthuizen worden afgeraden om te vermijden dat 80-plussers, de kwetsbaarste groep, ziek worden.

Beschermen risicopatiënten

Met de nieuwe maatregelen beoogt de regering twee zaken. Een eerste doelstelling is het aantal besmettingen van risicopersonen zo veel mogelijk in te dijken, omdat zij door hun lagere weerstand veel kwetsbaarder zijn. Corona is een zeer besmettelijke variant van de griep, maar anders dan tegen de gewone griep is er geen vaccin beschikbaar. Dat betekent dat die risicogroepen, die om hen te beschermen massaal tegen de griep worden ingeënt, niet gewapend zijn tegen het coronavirus.

150 bedden In onze ziekenhuizen zijn 150 bedden beschikbaar om mensen die ernstig ziek zijn door het coronavirus op te vangen.

Een tweede doelstelling is het afremmen van het aantal besmettingen. Hoe minder nieuwe patiënten er nu bijkomen, hoe minder intens de piek van het aantal patiënten zal zijn en hoe beter we in staat zullen zijn mensen die ernstig ziek zijn te helpen. ‘In Lombardije in Italië is dat niet gelukt, waardoor het verzorgend personeel is uitgeput en ziekenhuizen voor nieuwe gevallen geen plaats hebben’, zegt De Block.

In onze ziekenhuizen zijn 150 bedden beschikbaar om mensen die ernstig ziek zijn door het coronavirus op te vangen. Het gaat over bedden in gesloten afdelingen, wat een verdere besmetting moet tegenhouden. Op korte termijn kunnen evenwel heel wat plaatsen bij worden gecreëerd. ‘Indien nodig kunnen bepaalde ziekenhuizen een gesloten afdeling voor bijvoorbeeld brandwonden tijdelijk sluiten en er een corona-afdeling van maken’, zegt Marc Geboers van de ziekenhuizenkoepel Zorgnet-Icuro.

Helft bedden vrijmaken

Tot nog toe blijven ziekenhuizen werken zoals ze anders werken. Maar veel niet-dringende ingrepen zijn uitstelbaar. Marc Geboers Ziekenhuizenkoepel Zorgnet-Icuro

Als het aantal besmettingen en het aantal hospitalisaties drastisch stijgt, kunnen ziekenhuizen extra maatregelen nemen. ‘Tot nog toe blijven ziekenhuizen werken zoals ze anders werken. Maar veel niet-dringende ingrepen zijn uitstelbaar’, zegt Geboers. ‘Grosso modo kan je zeggen dat ziekenhuizen in geval van grote nood tot de helft van hun bedden kunnen vrijmaken.’

Het vrijmaken van bedden is één ding, het inzetten van personeel is een andere zaak. ‘Opnieuw kan je mensen vrijmaken door niet-dringende ingrepen uit te stellen, maar je kan ook vakanties intrekken’, zegt Geboers. ‘Maar we zijn nog lang niet in die situatie.’

Om de besmetting van medisch personeel te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat voldoende beschermingsmateriaal voorhanden is. Even leek het erop dat er een tekort aan mondmaskers zou zijn doordat de uitvoer daarvan uit China is stilgevallen en mensen massaal hamsterden. Afgelopen weekend heeft de federale regering evenwel een nieuwe bestelling kunnen plaatsen. Die maskers moeten op korte termijn beschikbaar zijn.