Zonniger dan in legendarische zomer van 1976

Vandaag is in Ukkel de 51ste zomerdag van dit jaar, zo meldt weerman Frank Deboosere op Twitter. Daarmee doen we beter dan in 1976, een jaar dat nu nog steeds bekend staat al dat van een extreem warme zomer. Toen waren er in totaal 50 zomerdagen. Een zomerdag is een dag waarop de maximumtemperatuur 25 graden Celsius of meer bedraagt.