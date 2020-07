Zorgpersoneel krijgt 6 procent opslag

De federale overheid trekt de portefeuille open om het zorgpersoneel hogere lonen te geven. Ze trekt daarvoor een half miljard euro uit.

De helden van de zorg krijgen een hoger loon. De federale overheid zet het licht op groen voor een loonsverhoging van 500 miljoen euro. Dat kondigden minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) en minister van Begroting en Openbaar Ambt David Clarinval (MR) dinsdag aan op een persconferentie. Die loonsverhoging werd afgesproken met de werkgeversorganisaties en de vakbonden in de zorgsector.

De opslag geldt voor werknemers die werken in de sectoren waarvoor de federale overheid bevoegd is. Daarbij gaat het vooral over de ziekenhuizen. 'Gemiddeld krijgt het personeel er 6 procent bij, maar hoeveel precies hangt af van de functie van de betrokken werknemer', zegt Muylle.

Een beginnende verpleegkundige met een bachelordiploma krijgt er bijvoorbeeld 280 euro per maand bruto bij. Na vijf jaar stijgt de opslag tot 422 euro, nadien vlakt die af naar 271 euro.

Arbeidsomstandigheden

Daarnaast trekt de federale overheid 100 miljoen euro uit voor betere arbeidsomstandigheden in de zorgsector. Zo moet het mogelijk worden drie opeenvolgende weken vakantie te nemen en komt er meer geld voor opleiding.

Met deze maatregelen hopen we meer mensen aan het bed te krijgen. Maggie De Block Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

'Met deze maatregelen hopen we meer mensen aan het bed te krijgen', zegt De Block. 'Er zijn 5.000 vacatures in de zorg en slechts een op de drie geraakt ingevuld.' Door betere loon- en arbeidsvoorwaarden hoopt de federale overheid meer mensen te verleiden tot een job in de zorg.

Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, spreekt over een 'historisch akkoord'. Ze roept de Vlaamse regering op om met een gelijkaardige inspanning over de brug te komen. De Vlaamse regering is onder meer bevoegd voor de ouderenzorg.

'Zorg- of verpleegkundigen zouden hetzelfde loon voor hetzelfde werk moeten krijgen, of dat nu in een ziekenhuis of een woon-zorgcentrum is', zegt Cloet.

De 600 miljoen euro die de federale overheid uittrekt, komt boveno p de 400 miljoen euro die de Kamer eerder al uittrok voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden in de zorgsector. Samen vloeit zo 1 miljard extra naar de zorgsector.