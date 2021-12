Zorgpersoneel op straat tegen verplichte coronaprik

In Brussel zijn dinsdag enkele duizenden personeelsleden uit de zorg op straat gekomen om te protesteren tegen de verplichte vaccinatie in hun sector.

Het federale kernkabinet raakte het vorige maand eens over een regeling voor de vaccinatieplicht in de zorg. Vanaf 1 januari krijgt het zorgpersoneel drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert, wordt ontslagen en krijgt dan meteen een volledige werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.

Maar de vakbonden vrezen dat deze verplichting het personeelstekort in de sector nog zal doen toenemen. 'Het bestraffen van niet-gevaccineerden zal de tekorten nog doen toenemen tot een punt dat de gezondheidszorg in ons land in gevaar komt', meent vakbondssecretaris Olivier Nyssen.

Met de betoging zetten de Brusselse en Waalse zorgbonden hun boodschap kracht bij. Ze komt er na een week van mobilisatie voor het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Volgens de politie stapten zo'n 3.800 demonstranten mee.

Schermvullende weergave 'De vrijheid valt niet in te spuiten.' ©Photo News

Heel wat manifestanten droegen borden en spandoeken mee waarop gewaarschuwd werd voor nog meer personeelstekort in de zorg door een verplichte vaccinatie. 'Red onze gezondheidszorg in plaats van te ontslaan', of 'Mijn lichaam, mijn keuze', stond er te lezen. Achteraan liepen brandweerlieden en ambulanciers.