Zorgverleners gaan zwaar vermoeid tweede ziekenhuispiek in

In de ziekenhuizen heerst bij artsen en verpleegkundigen minder angst voor het virus dan in april, maar de vermoeidheid bij de start van de tweede golf is groter dan bij het begin van de eerste.

Artsen, verpleeg- en zorgkundigen zijn de tweede golf van het coronavirus ingegaan met een mate van vermoeidheid, slaaptekort en concentratiestoornis die even hoog lag als in april. Dat leert een enquête die de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro voor de vierde keer afnam bij 1.280 mensen.

Elke deelnemer aan het onderzoek gaf een score van nul tot tien op vragen die peilden of ze last hadden van psychische reacties zoals angst of vermoeidheid. De resultaten tonen dat ze vooral reacties rapporteren die verband houden met langdurige stress.

Zo zegt 55 procent onder druk te staan en vermoeid te zijn. Die score ligt niet alleen meer dan dubbel zo hoog als voor de pandemie, maar ligt ook op het niveau van de eerste enquête in het begin van de coronacrisis in april. Hetzelfde gaat op voor het slaaptekort en het gebrek aan ontspanning, waar respectievelijk 42 en 35 procent over klaagt.

Wél afgenomen is het gevoel van angst. Volgens Zorgnet-Icuro heeft dat te maken met de beschikbaarheid van mondmaskers, ontsmettingsalcohol en ander beschermingsmateriaal. Bovendien heeft de zorgwereld veel bijgeleerd over het virus en is ze vertrouwd geraakt met procedures om veilig te werken.

Ander werk

De psychologische druk eist zijn tol. Een kwart van de mensen overweegt van werk te veranderen. In april was dat slechts 16 procent. Voor de pandemie speelde maar een op de tien met het idee van een jobwissel.

In juni dachten vier op de tien ondervraagden dat ze hun werk nog aankonden zonder eens bij een psychiater of een professionele ondersteuner langs te gaan. Nu denkt nog maar een kwart er op die manier over.

Zomermaanden

De cijfers, waarover de Mediahuis-kranten maandag berichtten, geven volgens Zorgnet-Icuro aan dat de druk op de zorgsector de individuele verhalen overstijgt. 'Indien de zomermaanden al zouden gezorgd hebben voor een verhoging van de veerkracht (...) is dat bij de deelnemers begin oktober niet meer zichtbaar', staat er.

De enquête werd begin oktober afgenomen, dus vlak voor de ziekenhuisopnames weer fors de hoogte in gingen. 'We hadden verwacht een positief effect van de zomer te zien, maar dat is helemaal niet het geval', zegt professor Kris Vanhaecht van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorg (KU Leuven) in De Standaard. De resultaten zijn in feite slechter dan tijdens de eerste covidgolf in april.'