Zuhal Demir: 'Koninklijke liefde voor Leopold II is rem op debat'

N-VA-politica Zuhal Demir vindt koning Filip 'de stop op de fles' in de discussie over zijn voorouder Leopold II.

In een Facebook-post klaagt Demir het gebrek aan koninklijke erkenning van 'de gruwel in Congo' aan. 'De halsstarrige weigering van de koning om zich uit te spreken over Leopold II, grenst aan het absurde. Geweld en vandalisme zijn onaanvaardbaar en onwenselijk om een debat - dat al decennia geleden gevoerd had moeten worden - op te starten. Daar geef je niet aan toe, daar treed je tegen op. Het is onze plicht als politici om onze geschiedenis in de ogen te kijken. Niemand van ons heeft slaven verhandeld of gemoord. Niemand hoeft schuldgevoelens te koesteren. Maar een koninklijke erkenning van de gruwel? Dat lijkt me niet meer dan redelijk.'

Demir spreekt zich zo uit over de discussie over Leopold II, die oplaaide sinds de Black Lives Matter-protesten zich ook in België manifesteren. Die beweging tegen racisme heeft zich in ons land geënt op het onverwerkte koloniaal verleden, met als symbool Leopold II. Het politieke debat spitst zich toe op de vraag of officiële excuses nodig zijn voor de Belgische wanpraktijken in Congo. Koning noch regering denkt daar voorlopig aan.

Website

Demir grijpt terug naar februari 2019, toen ze het koninklijk paleis terechtwees op zijn website, waar 'onomwonden stond dat Leopold II de strijd aanging met slavenhandelaars. Een grovere leugen is nauwelijks te verzinnen. De tekst werd schoorvoetend aangepast.'