Zuhal Demir veegt Herman De Croo de mantel uit

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) haalt zwaar uit naar Herman De Croo (Open VLD). De liberaal lijkt zich vrolijk te maken dat straks niet langer Bart De Wever (N-VA), maar een Turk, Marokkaan of een zwarte de burgemeester van Antwerpen zal zijn.

'Over twee generaties is de burgemeester van Antwerpen Turks, Marokkaans of zwart. Bye bye De Wever!' Dat zegt Open VLD-coryfee Herman De Croo in een interview met het magazine Wilfried, naar aanleiding van de voorstelling van een biografie over hem.

Het is staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) in het verkeerde keelgat geschoten.

In een Facebook-post legt ze De Croo over haar knie. 'Een politicus die medeverantwoordelijk is voor het rampzalige migratiebeleid maakt zich vrolijk over een coalitie van Turken en Marokkanen die onze steden overneemt? Echt?', hekelt ze.

'Cirkel van het kwaad'

Demir verwijst naar Guy Verhofstadt (Open VLD) die deze week in het Europees Parlement de Turkse president Recep Tayyip Erdogan nog een deel van de 'cirkel van het kwaad' noemde die Europa omringt. 'Weet u waar de grootste groep fans van Erdogan wonen, meneer De Croo? In België. Is dat lachen, mijnheer De Croo?'

Ze verwijt De Croo te dansen op de mesthoop die zijn generatie heeft achtergelaten.