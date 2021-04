Zwangere vrouwen vanaf 4 mei op prioritaire lijst voor coronaprik

Vanaf dinsdag 4 mei kunnen zwangere vrouwen zich aan de prioritaire lijst voor een coronaprik laten toevoegen. Zoals de Hoge Gezondheidsraad aanbeval, krijgen ze alleen een vaccin van Pfizer of Moderna toegediend.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) veranderde vorige week het geweer van schouder met een aangepast advies waarin voorgesteld werd zwangere vrouwen toch prioritair te vaccineren. De verschillende ministers van Volksgezondheid beslisten zaterdag hen toe te voegen als prioritaire groep, net als de cipiers, en olympische en para-olympische atleten.

Geen invloed op campagne

Tijdens de persconferentie over de coronacijfers werden meer details bekendgemaakt over de manier waarop die vaccinatie zal verlopen. Vanaf dinsdag kunnen de vrouwen hun huisarts vragen hen op de lijst te zetten. Per vaccinatiecentrum rekent de taskforce Vaccinatie op 300 vrouwen. 'Dit zal dus geen enkele invloed hebben op de andere groepen die nu ingeënt worden', stelt woordvoerder Gudrun Biat.

Het inenten van zwangere vrouwen zal geen enkele invloed hebben op de andere groepen die nu ingeënt worden. Gudrun Biat Woordvoerster Hoge Gezondheidsraad

In lijn met het advies van de HGR zullen zwangere vrouwen een prik met een Pfizer- of Moderna-vaccin krijgen, omdat dat mRNA-vaccins zijn. Idealiter krijgen de aanstaande moeders het vaccin voor de zesde maand van de zwangerschap. Bij de geboorte zal het kind dan over antilichamen tegen Covid-19 beschikken.

87.000 In de Verenigde Staten werden al 87.000 zwangere vrouwen gevaccineerd.