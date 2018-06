Zware ochtendspits door werken Leopold II-tunnel

Er stond donderdagochtend meer dan een uur file op de E40 van Gent naar Brussel door de voorbereidende werken aan de Leopold II-tunnel.

Omstreeks 9 uur begonnen de files af te nemen en was het nog ongeveer 40 minuten aanschuiven vanaf Ternat, meldt Brussel Mobiliteit.

Van 1 juli tot 1 september gaat de Leopold II-tunnel volledig dicht. Die sluiting wordt vanaf donderdagochtend voorbereid met de herinrichting van de Keizer Karellaan waarbij het verkeer vanaf Sint-Agatha-Berchem over één rijstrook rijdt.

We gaan ervan uit dat mensen volgende week nog verrast zullen zijn. Ingrid Paemen Brussel Mobiliteit

Het is moeilijk in te schatten hoe de situatie de komende dagen evolueert, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. De spoorstaking en de Europese top kunnen tot meer drukte leiden, maar mogelijk zullen sommige mensen thuiswerken omdat vrijdag de laatste schooldag voor de zomervakantie is.

'We gaan ervan uit dat mensen volgende week nog verrast zullen zijn', zegt Paemen. 'Zeker maandag en dinsdag verwachten we moeilijkheden, maar we denken dat de situatie vanaf de tweede helft van de week stabiliseert.'

Pendelparking

Brussel Mobiliteit roept op om voor alternatieve oplossingen te kiezen. Er is in alternatieve routes voorzien, net als in een pendelparking aan de Heizel met aansluiting op de metro, klonk het eerder.

Aan Parking C op de Heizel worden 1.000 parkeerplaatsen ingericht als een gratis pendelparking. Die parking bevindt zich op 10 minuten stappen van het metrostation Koning Boudewijn en van tramlijn 7. Tussen 6.30 uur en 22 uur is een gratis pendeldienst met collectieve taxi's voorzien tussen de parking en het metrostation.