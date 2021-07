Zware waterellende in het zuidoosten van het land, ook vandaag nog veel regen

Zware regenval veroorzaakt grote hinder in het (zuid)oosten van ons land. Het KMI voorspelt nog tot vrijdag veel regen, deze keer vooral in de provincies Antwerpen, Namen, Vlaams- en Waals-Brabant. Daar kan lokaal wateroverlast ontstaan.

De overstromingen hebben in ons land al aan zeker twee mensen het leven gekost. Hulpdiensten zoeken donderdag in Rendeux nog steeds naar een derde slachtoffer, een meisje van vijftien, dat in de Ourthe viel. Een man (22) uit Eupen en een man (50) uit Spa verdronken.

Schermvullende weergave Hulpverleners in Ensival (Verviers) waar het centrum volledig overstroomde. ©EPA

1.350 mensen uit Chaudfontaine (Luik) zijn preventief geëvacueerd. Verderop, in Pepinster, is een tiental huizen ingestort. De sterke stroming van het water heeft de fundamenten van de woningen gedestabiliseerd. Sommige inwoners zitten vast in huis en kunnen niet vluchten. Zij wachten op het dak op hulp.

In de Voerstreek zijn 140 woningen ontruimd. Intussen is het waterpeil daar wel gezakt, maar geëvacueerde bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het waterniveau van de Berwijn staat nog steeds boven het alarmpeil.

Er dreigen vandaag (donderdag) nog overstromingen in het westelijke deel van Limburg en in het oosten van Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat op de Vlaamse overheidswebsite waterinfo.be. Boven het Demer-, Dijle- en Netebekken viel in de nacht van woensdag op donderdag 50 mm regen per vierkante meter, en er wordt donderdag nog meer neerslag verwacht. Dat zou kunnen leiden tot overstromingen langs onder meer de Grote Gete, de Kleine Gete, de Demer, de Herk, de Winge, de Vunt. Ook aan de Aa in Turnhout kunnen mogelijk enkele huizen en bedrijventerreinen overstromen. In het Maasbekken worden geen kritieke overstromingen verwacht.

Schermvullende weergave Ook in Eupen zijn straten ondergelopen. ©BELGA

De zware regenval van de voorbije dagen en uren veroorzaakt intussen ook in Vlaams-Brabant ernstige problemen. De burgemeesters van Glabbeek en Geetbets hebben het over "rampzalige" en "nooit eerder geziene" toestanden. In Leuven heeft de brandweer al meer dan 150 oproepen gekregen voor ondergelopen kelders of lekkende daken.

Op de Vlaamse snelwegen leidt de overvloedige regen vooral tot hinder op de E314. Nabij Leuven staat de gewestweg N25 in Haasrode onder water. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum donderdag rond 11.40 uur.

Langs meer en meer waterlopen in Wallonië is het gevaar op overstromingen erg groot. In grote delen van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant geldt code rood voor overstromingen, zegt het bevoegde Waalse agentschap. Alleen Henegouwen blijft relatief gespaard.

De provincie Luik is nagenoeg volledig rood gekleurd, op de Midden-Maas, in het westen van de provincie, na. Ook Waals-Brabant kleurt grotendeels rood, op het Zennegebied en het kanaal Brussel-Charleroi na.

Het treinverkeer in Wallonië is door overstromingen, modderstromen en schade aan de sporen grotendeels onderbroken.

Momenteel zijn in Wallonië al zeker 40 scoutskampen tijdelijk of permanent stilgelegd door het noodweer in Wallonië. Er zijn geen gewonden of vermisten.

Versterking hulpdiensten

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een Europees EU Civil Protection Mechanism geactiveerd waardoor ons land een beroep kan doen op extra materiaal en hulpverleners om de gevolgen van de zware regenval op te vangen. Ze heeft ook contact met de collega's in de buurlanden voor bijkomende versterking van verschillende hulpdiensten.

De minister onderstreept dat de overmatige regen moeilijke, tot zelfs gevaarlijke situaties veroorzaakt in de provincies Namen, Luik, Luxemburg en Limburg. 'Brandweerzones uit het hele land, de Civiele Bescherming en Defensie zetten alles in het werk om de vernielende kracht van het water op te vangen en de inwoners van de betrokken zones bij te staan', luidt het donderdag in een mededeling.