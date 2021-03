‘Zwart geld veiliger op Belgische dan op buitenlandse rekening’

Tijdens de huidige fiscale regularisatie, die sinds augustus 2016 loopt, blijken op 100 dossiers slechts 2 dossiers te gaan over Belgische rekeningen. Het gros gaat over rekeningen in Luxemburg (67).

Het Rekenhof waarschuwt dat zwart geld veiliger is op een Belgische bankrekening dan op een buitenlandse. Het maant de regering aan daar wat aan te doen zodat de fiscus en het gerecht ook het zwart geld op Belgische rekeningen kunnen aanpakken.

Woensdag maakte De Tijd al bekend dat het Rekenhof in zijn nieuwe rapport over de fiscale regularisaties berekende dat bij de vorige fiscale regularisaties geen belastingen en boetes zijn betaald op meer dan 40 miljard euro kapitaal. Dat geld staat al jaren op Belgische rekeningen. ‘Maar door het Belgische fiscale bankgeheim blijven die gelden uit het zicht van de fiscus en de parketten. Daarom beveelt het Rekenhof een bijsturing aan van de regularisatie- en witwaswetgeving zodat de focus verschuift naar de zwarte gelden op Belgische bankrekeningen’, schrijft het Rekenhof in zijn rapport dat donderdag publiek is gemaakt.

Door het Belgische fiscale bankgeheim kan de fiscus pas toegang krijgen tot de Belgische bankrekeningen met de saldi en de verrichtingen als de fiscus een vorm van fraude kan bewijzen. Rekenhof

Het pijnpunt is dat veel belastingzondaars alleen belastingen en boetes betaalden op hun inkomsten van de jongste vijf à zeven jaar. ‘De vroegere onvolledige regularisaties maakten het mogelijk om na de regularisatie het volledige onderliggende kapitaal mee te repatriëren naar Belgische banken. Tijdens vorige regularisaties lieten de Belgische banken dat zonder meer toe.' Nu laten de banken dat niet meer toe, maar hebben de fiscus en het gerecht te weinig zicht op het oude zwart geld.

'Door het Belgische fiscale bankgeheim kan de fiscus pas toegang krijgen tot de Belgische bankrekeningen met de saldi en de verrichtingen als de fiscus een vorm van fraude kan bewijzen. Dat leidt ertoe dat het destijds gerepatrieerde kapitaal uit het zicht van de fiscus en de parketten blijft. In dat opzicht vindt het zwart of grijs vermogen van de Belgen een veiliger onderkomen op een Belgische dan op een buitenlandse bankrekening.' Het Rekenhof wijst erop dat voor buitenlandse bankrekeningen een automatische gegevensuitwisseling plaatsvindt met 108 rechtsgebieden, die dus veel verder gaat qua transparantie.

Het Rekenhof stelt ook vast dat belastingplichtigen niet geneigd zijn het zwart geld op hun Belgische bankrekeningen spontaan te regulariseren. Tijdens de huidige fiscale regularisatie, die loopt sinds augustus 2016, blijken op 100 dossiers slechts 2 te gaan over Belgische rekeningen. Het gros gaat over rekeningen in Luxemburg (67) en Zwitserland (15).

Vanuit de aanwijzingen dat veel zwart en grijs geld op Belgische rekeningen ongemoeid wordt gelaten, kan een verdere bijsturing van de regularisatiewetgeving zich specifiek op deze tegoeden richten. Rekenhof

‘Vanuit de aanwijzingen dat veel zwart en grijs geld op Belgische rekeningen ongemoeid wordt gelaten, kan een eventuele verdere bijsturing van de regularisatiewetgeving zich specifiek op die tegoeden richten’, port het Rekenhof de regering aan. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft het Rekenhof erop gewezen dat in december de wet al is gewijzigd om het centrale register met bankgegevens, dat de fiscus en het gerecht kunnen raadplegen, uit te breiden met de saldi op de Belgische rekeningen en info over de financiële contracten. De vraag is of dat volstaat?

Het Rekenhof wijst nog op de cruciale rol van de Belgische banken om het oude zwart geld toch aan de oppervlakte te brengen op basis van hun plicht om witwasmeldingen te doen. De Tijd berichtte donderdag dat de Belgische banken al enkele maanden een opvallende schoonmaakoperatie houden voor oud, zwart geld dat niet werd geregulariseerd.

Franstalig

Het is bekend dat de huidige fiscale regularisatieronde minder opbrengt dan verwacht. Wie komt er wel nog af op deze ronde? De gemiddelde leeftijd van de aangevers is 65 jaar en meer dan de helft is Franstalig (1.388 op 2.518 aangiftes), blijkt uit het rapport van het Rekenhof. Er zijn enkele zeer grote dossiers, maar de mediaan van de aangegeven bedragen is zo’n 158.000 euro, waarbij de grootse bedragen uit Oost- en West-Vlaanderen komen.

13 Dossiers met Misdaadgeld Er zijn weinig pogingen om misdaadgeld wit te wassen via de fiscale regularisatie. De antiwitwascel heeft daarover tijdens de huidige regularisatieronde op 1.911 dossiers slechts 13 attesten doorgestuurd naar de parketten.

Meestal regulariseren de aangevers geld dat ze kregen via een erfenis of een schenking en dat in Luxemburg geparkeerd stond om vroeger aan de roerende voorheffing te ontsnappen. Veel regularisatieaangiftes gaan ook over aandelenoptieplannen die zijn verstrekt door Amerikaanse multinationals aan werknemers van Belgische dochterbedrijven.

Het was ook de bedoeling dat de lopende fiscale regularisatie de vroegere onvolledige regularisaties zou rechtzetten. Het Rekenhof stelt vast dat die doelstelling niet wordt bereikt. Vooral in Franstalige dossiers werd bij de vorige regularisatieronde het onderliggend kapitaal slechts in 6 procent van de gevallen mee geregulariseerd. Maar bij de huidige regularisatie is geen inhaalbeweging te merken in de Franstalige dossiers.

Het Rekenhof vraagt ook een oplossing voor de uiteenlopende federale en gewestelijke regularisatieregelingen. Daardoor lopen verschillende dossiers vast. Er is geen verdeelsleutel als iemand een nalatenschap met verjaard kapitaal zowel Vlaams als Waals wil regulariseren.

Wel positief is dat er amper pogingen zijn om misdaadgeld, uit andere misdrijven dan fiscale fraude, wit te wassen via de fiscale regularisatie. De antiwitwascel heeft daarover tijdens de huidige regularisatieronde op 1.911 dossiers slechts 13 attesten doorgestuurd naar de parketten.